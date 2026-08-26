Украинский дизайнер Андре Тан в новом видео в инстаграме назвал пять трендовых моделей, на которые стоит обратить внимание в сезоне 2026 года. По словам модельера, в этом сезоне модницам стоит смелее экспериментировать с обувью и не бояться делать на ней акцент.

Трендовая обувь на осень 2026

Оксфорды

На смену привычным лоферам приходят классические черные оксфорды. Однако дизайнер советует стилизовать их нестандартно, создавая контрастные сочетания. Такую обувь можно сочетать с женственными платьями, юбками или свободными брюками-палаццо. Именно сочетание строгих оксфордов с легкими вещами сделает образ современным и стильным.

Образ с оксфордами / Фото с инстаграма Melis Ekrem

Обувь с Т-образным ремешком

Еще один тренд осени – T-bar shoes, то есть туфли или босоножки с характерным ремешком в форме буквы "Т". Эта модель напоминает о моде 1920-х годов. Эстетика того периода заметно возвращается в сезоне осень-зима 2026/2027, поэтому такая обувь станет интересным дополнением к современному гардеробу.

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Образ с T-bar shoes / Фото с Pinterest

Двухцветная обувь

В тренде также двухцветные модели – обувь с контрастным носком, пяткой другого цвета или сочетанием двух оттенков в одной паре. Этот прием в свое время особенно популяризировала Коко Шанель.

Образ с двухцветными балетками / Фото из инстаграма Felicia Akerstrom

Ультравысокие сапоги

Четвертый тренд – высокие сапоги. В этом сезоне действует правило: чем выше, тем лучше. В то же время дизайнер советует избегать чрезмерной сексуальности в образе. Такие сапоги можно носить с длинными пальто, трикотажными вещами длины миди или объемным верхом. Благодаря этому образ будет выглядеть стильным и сбалансированным.

Образ с ультравысокими сапогами / Фото с Pinterest

Обувь с эффектным декором

И наконец – обувь с эффектным декором. Камни, бусинки, цветки, перья и другие необычные детали превращают обычную пару в настоящий арт-объект. Впрочем, здесь важно не переборщить. Если обувь становится главным акцентом образа, остальная часть наряда должна быть максимально спокойной и сдержанной. Тогда необычная пара действительно будет работать на образ, а не перегружать его.

Обувь с декором / Фото с Pinterest

К слову, накануне Андре Тан также рассказал о главных трендах верхней одежды на осень 2026 года.