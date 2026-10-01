Універсальна куртка осені: 3 варіанти бомбера, які пасують до всього

З настанням перших прохолодних днів перед нами щоранку постає знайоме питання: що одягнути, аби почуватися затишно та мати стильний вигляд. Якщо ви шукаєте ідеальний верхній одяг, який легко впишеться у будь-який гардероб, зверніть увагу на бомбер.

Восени так важливо мати під рукою базову річ, яка рятує в ситуаціях "нічого одягнути", особливо, коли погода дуже мінлива. За останні сезони куртка-бомбер остаточно вийшла за межі виключно спортивного чи вуличного стилю та стала справжнім мастхевом жіночого гардероба.

Вона чудово балансує між комфортом та елегантністю, дозволяючи експериментувати з багатошаровістю, фактурами й стилями. Незалежно від того, віддаєте ви перевагу класиці, романтичним сукням чи невимушеному casual, правильно підібраний бомбер може стати незамінною річчю у вашому гардеробі. Зібрали три найактуальніші варіанти цієї куртки, які точно не втратять своєї актуальності.

Бомбер з екошкіри

Якісний коричневий чи чорний бомбер з екошкіри може замінити вам чимало варіантів верхнього одягу – пальто, плащ, джинсову куртку. Його чітка фактура дає змогу поєднувати не тільки з джинсами чи штанами, а й літніми чи осінніми сукнями.



Шкіряний бомбер на осінь / Фото з інстаграму Anaïs

Зелений бомбер

Бомбер в мілітарі стилістиці зеленого кольору вже став своєрідною класикою. Ви можете в будь-який момент будь-якого року дістати його з далекої поличці шафи та дуже класно та сучасно стилізувати.



З чим носити зелений бомбер / Фото з Pinterest

Спортивний бомбер

Куртка у стилі американських футболістів чи баскетболістів хоч і має яскраво виражений спортивний вайб, є доволі універсальною річчю. Сміливо поєднуйте її з джинсами-палаццо, спідницями, сукнями та яскравими аксесуарами.



Який бомбер в моді / Фото з Pinterest

А на більш прохолодну погоду обирайте вовняне пальто, яке нещодавно елегантно стилізувала Кейт Міддлтон.