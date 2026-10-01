Осенью так важно иметь под рукой базовую вещь, которая спасает в ситуациях, когда "нечего надеть", особенно когда погода очень переменчива. За последние сезоны куртка-бомбер окончательно вышла за пределы исключительно спортивного или уличного стиля и стала настоящим мастхэвом женского гардероба.

Она прекрасно балансирует между комфортом и элегантностью, позволяя экспериментировать с многослойностью, фактурами и стилями. Независимо от того, предпочитаете ли вы классику, романтичные платья или непринужденный casual, правильно подобранный бомбер может стать незаменимой вещью в вашем гардеробе. Мы собрали три самых актуальных варианта этой куртки, которые точно не утратят своей актуальности.

Бомбер из эко-кожи

Качественный коричневый или черный бомбер из эко-кожи может заменить вам немало вариантов верхней одежды – пальто, плащ, джинсовую куртку. Его четкая фактура позволяет сочетать не только с джинсами или штанами, но и с летними или осенними платьями.



Кожаный бомбер на осень / Фото из инстаграма Anaïs

Зеленый бомбер

Бомбер в стиле милитари зеленого цвета уже стал своеобразной классикой. Вы можете в любой момент в любой год достать его с дальней полки шкафа и стильно и современно стилизовать.



С чем носить зеленый бомбер / Фото с Pinterest

Спортивный бомбер

Куртка в стиле американских футболистов или баскетболистов, хоть и имеет ярко выраженный спортивный стиль, является довольно универсальной вещью. Смело сочетайте ее с джинсами-палаццо, юбками, платьями и яркими аксессуарами.



Какой бомбер в моде / Фото с Pinterest

А для более прохладной погоды выбирайте шерстяное пальто, которое недавно элегантно стилизовала Кейт Миддлтон.