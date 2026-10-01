Пока погода балует нас теплыми солнечными днями, у нас еще есть время позаботиться о своем комфорте и стиле. Если вы как раз ищете теплую верхнюю одежду на глубокую осень, то обратите внимание на модель пальто принцессы Уэльской.

Недавно для визита в волонтерскую организацию West Sussex Minibus герцогиня выбрала пальто от Jigsaw элегантного оттенка. В целом Кейт со своими стилистами продемонстрировала идеальный пример монохромного делового стиля, обыграв сдержанную серую палитру с помощью различных текстур и глубоких акцентных деталей.

Кейт Миддлтон показала вневременное пальто: смотрите фото

Главным украшением образа стало длинное шерстяное пальто классического графитового цвета от бренда Jigsaw. Элегантный силуэт с широкими лацканами и массивными пуговицами создает четкую вертикаль, визуально вытягивая фигуру и придавая наряду особую солидности. Такая модель пальто в этом сдержанном цвете уже стала классикой и не выйдет из моды.

Под пальто Кейт надела шелковую блузку Reiss нежно-пепельного оттенка. Главная фишка блузки – воротник в виде мягкого узла. Он придает строгому "мужскому" крою пальто и штанов необходимую легкость.

Принцесса Уэльская в сером наряде: смотрите видео

Образ дополняют классические штаны прямого кроя средней посадки со стрелками в светло-сером оттенке. Они идеально подобраны по длине и гармонично сочетаются с общей серой гаммой.

Чтобы монохромный наряд не выглядел скучно, принцесса Уэльская добавила роскошный контраст с помощью оттенка спелой вишни. Она выбрала замшевые туфли-лодочки на высоком каблуке и небольшую кожаную сумочку в тон обуви.

В данном случае аксессуары в бордовом цвете также можно заменить на сливовый, который в этом сезоне максимально актуален.