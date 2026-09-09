В то время как классический бордовый цвет традиционно опирается на теплые коричневые ноты, сливовый цвет играет холодным фиолетовым оттенком. Это делает его значительно ярче, изысканнее и свежее, позволяя интересно разнообразить осенний и зимний гардероб, пишет Who What Wear. Рассказываем, как носить сливовый цвет этой осенью.

Уютная и акцентная верхняя одежда

Сливовые пальто, тренчи или курточки создают мощный цветовой акцент и легко оживляют базовый нейтральный образ. Верхняя одежда в этом оттенке прекрасно сочетается с палитрой синего, нежного розового, глубокого коричневого и классического бордового.



Как носить сливовую верхнюю одежду осенью / Фото из инстаграма Anne-Mathilde

Изысканные платья для праздников и рабочих будней

Сливовое платье станет идеальным выбором для торжественных мероприятий, ведь этот цвет выглядит празднично и благородно. Для повседневных рабочих выходов такой наряд можно легко сочетать с плотными колготками, структурированным жакетом и сдержанной обувью на низкой подошве.



Платье сливового цвета / Фото из инстаграма hireme_au

Элегантная альтернатива базовым брюкам

Брюки сливового оттенка выглядят изящно и могут стать прекрасной альтернативой обычным черным или серым брюкам. Они гармонично смотрятся в монохромных комплектах, а также безупречно сочетаются с белым, серым или черным верхом.



Сливовые брюки с голубой рубашкой / Фото из инстаграма Eleven fashion

Стильные сливовые аксессуары

Если вы пока не готовы к тотальному сливовому образу, попробуйте начать с акцентных деталей. Сумка, обувь, очки или бархатный ободок для волос в этом насыщенном оттенке мгновенно повысят стиль вашего повседневного наряда.



Как стильно носить сливовый цвет / Фото из инстаграма Ilham

Если вы пока боитесь добавлять сливовый цвет в гардероб или сомневаетесь в его сочетаниях, воспользуйтесь простыми правилами того, как правильно сочетать цвета в одежде.