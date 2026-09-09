У той час як класичний бургунді традиційно спирається на теплі коричневі ноти, сливовий колір заграє холодним фіолетовим підтоном. Це робить його значно яскравішим, вишуканішим та свіжішим, дозволяючи цікаво урізноманітнити осінній та зимовий гардероб, пише Who what wear. Розповідаємо, як носити сливовий колір цієї осені.

Затишний та акцентний верхній одяг

Сливові пальта, тренчі чи курточки створюють потужний колірний акцент і легко пожвавлюють базовий нейтральний образ. Верхній одяг у цьому відтінку чудово поєднується з палітрою синього, ніжним рожевим, глибоким коричневим та класичним бордовим.



Як носити сливовий верхній одяг восени / Фото з інстаграму Anne-Mathilde

Вишукані сукні для свят і робочих буднів

Сливова сукня стане ідеальним вибором для урочистих подій, адже цей колір має святковий та благородний вигляд. Для щоденних робочих виходів таке вбрання можна легко комбінувати зі щільними колготками, структурованим жакетом і стриманим взуттям на низькій підошві.



Сукня у сливовому кольорі / Фото з інстаграму hireme_au

Елегантна альтернатива базовим штанам

Штани в сливовому відтінку мають витончений вигляд і можуть стати чудовою альтернативою звичайним чорним або сірим штанам. Вони складають гармонійну пару у монохромних комплектах, а також бездоганно пасують до білого, сірого чи чорного верху.



Сливові штани з блакитною сорочкою / Фото з інстаграму Eleven fashion

Стильні сливові аксесуари

Якщо ви поки не готові до тотального сливового образу, спробуйте почати з акцентних деталей. Сумка, взуття, окуляри чи оксамитовий обідок для волосся у цьому багатому відтінку миттєво підвищать градус стилю вашого щоденного аутфіту.



Як стильно носити сливовий колір / Фото з інстаграму Ilham

Якщо ви поки що боїтеся додавати сливовий колір до гардероба або сумніваєтеся у його поєднаннях, скористайтеся простими правилами того, як правильно поєднувати кольори в одязі.