Не бордовий та коричневий: 3 неочевидні стильні кольори на осінь

З настанням холодів ми традиційно дістаємо з шафи глибокі темні гами — від насиченого шоколадного до винного бордо. Проте іноді навіть не здогадуємося, що певні умовно "літні" пастельні відтінки здатні ідеально вписатися в осінній гардероб.

Восени пастельна палітра розкривається по-новому: на тлі важких щільних тканин – вовни, кашеміру, шкіри та замші – ніжні відтінки мають дуже елегантний вигляд. Дизайнери та світові модниці закликають розбавити похмурі осінні будні трьома неочевидними кольоровими фаворитами, які піднімуть настрій та підкреслять ваше відчуття стилю.

Ніжно-рожевий та рожева пудра

М'який пудрово-рожевий відтінок перестає бути виключно атрибутом весняно-літніх суконь. Восени зефірний та пудровий кольори чудово пасують до об'ємних светрів, вовняних пальт чи кашемірових шарфів. Секрет його стилізації – у поєднанні з контрастними осінніми фактурами. Спробуйте комбінувати пудрово-рожевий джемпер із темним денімом, шкіряними штанами або класичним сірим костюмом – це додасть образу жіночності без зайвої інфантильності.



Пудрово-рожевий колір на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Теплий персиковий

Персиковий відтінок підкуповує своєю соковитістю та м'яким теплим підтоном, який ідеально резонує з осінньою атмосферою. Він набагато ніжніший за помаранчевий чи рудий, проте додає аутфіту необхідного тепла. Персикова сорочка під прямий жакет, шовкова мідіспідниця у поєднанні з затишним трикотажем або навіть персиковий trench coat створять ефектний та свіжий лук, що зігріває.



Ніжний персиковий колір на осінь / Фото з інстаграму Blair Eadie

Блідо-блакитний

Небесно-блакитний відтінок восени створює кришталевий, чистий та дорогий контраст. Він має дуже шляхетний вигляд у верхньому одязі – наприклад, в об'ємних пальтах або дублянках. Окрім того, блідо-блакитний чудово міксується з класичною осінньою базою: коричневою шкірою, молочним кашеміром та бежевими відтінками, створюючи гармонійну палітру.



Блакитний образ на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Інтеграція таких світлих відтінків у холодний сезон – це найпростіший спосіб виділитися та надати аутфіту розкішного вигляду. А щоб ваші осінні експерименти завжди відповідали останнім тенденціям, читайте про те, як правильно поєднувати контрастні принти в одному образі.