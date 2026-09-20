Колекції світових брендів на Тижні моди в Нью-Йорку яскраво довели, що експерименти з геометрією та малюнками – це головний прийом для створення сучасного й цікавого образу, пише французький Vogue.

Сміливий перезапуск класики у Diane von Fürstenberg

Новий креативний директор бренду Генрі Занковаль майстерно адаптував культову ДНК Diane von Fürstenberg до вимог сьогодення. У його виконанні контрастні орнаменти, абсолютно різні колірні гами та складні фактури не конфліктують, а доповнюють одне одного. Завдяки продуманому крою та грі з рухом тканини, такий мікс принтів вигідно підкреслює жіночий силует і додає аутфіту особливої динаміки.

Різні принти в одному образі від Diane von Fürstenberg: дивіться фото

Діалог геометричних візерунків від Tommy Hilfiger та Michael Kors

Дизайнери закликають відмовитися від застарілих стереотипів і дати повну волю фантазії. Наприклад, смужка та клітинка, які певний час вважалися візуальними "суперниками", тепер чудово співіснують в одному комплекті. Секрет полягає в їхній спільній природі: і клітинка, і смужка підпорядковуються чітким законам геометрії, що дозволяє їм вибудовувати гармонійний та цілісний ансамбль.

Як поєднувати клітинку і смужку в одному образі: дивіться фото

Як правильно комбінувати принти у повсякденному житті:

шукайте спільний колір: навіть якщо малюнки абсолютно різні (наприклад, флористика й геометрія), їх має об’єднувати принаймні один спільний відтінок у палітрі;

грайте з масштабом: поєднуйте великий орнамент із дрібнішим візерунком. Велика клітинка на жакеті класно поєднується з тонкою смужкою на сорочці чи штанах;

не забувайте про лаконічність крою: якщо ви обираєте складне поєднання малюнків, віддайте перевагу простим і зрозумілим силуетам без зайвих складних деталей.



Як поєднувати леопард зі смужкою / Фото з інстаграму Blair Eadie



Різні принти в одному образі на осінь / Фото з інстаграму Blair Eadie

Експерименти з принтами дозволяють свіжо подивитися на вже звичні речі у шафі та вийти за межі стандартних рішень. А щоб ваші осінні експерименти завжди мали гармонійний вигляд, читайте про антитренди принтів, які варто виключити з гардероба цієї осені.