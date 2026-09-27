Прощавай, нюд: 5 темних відтінків педикюру, які зроблять будь-який образ розкішним

Темна палітра в педикюрі нині асоціюється з елегантністю, витонченим смаком і впевненістю. Саме тому їй найчастіше віддають перевагу модниці восени.

Про найкращі кольори педикюру на осінь 2026 року – вже розповіло видання Cosmopolitan.

Ідеальний педикюр на осінь: трендові ідеї

Головним фаворитом цієї осені залишається бездоганний бордовий педикюр. Цей колір чудово пасує до відкритого мінімалістичного взуття та створює гармонійний контраст зі смаглявими ніжками. Бордовий відтінок ніколи не набридає, адже поєднує в собі пристрасть червоного кольору та аристократичну стриманість темно-рубінового оксамиту.

Бордовий педикюр на осінь 2026 / Фото Pinterest

Слідом за класикою впевнено крокує найгарячіший тренд останніх сезонів – колір Cherry Cola. Він поєднує в собі густу темно-коричневу базу з грайливим вишневим відблиском на сонці.

Такий відтінок виглядає напрочуд загадково, бо постійно змінюється залежно від освітлення. Зокрема, у приміщенні він здається майже чорним, а під яскравими променями розкривається соковитими ягідними переливами. Це ідеальний вибір для тих, хто прагне вийти за рамки звичного червоного, але не готовий до кардинальних змін.

Який педикюр зробити восени – стильний дизайн / Фото Pinterest

Для поціновувачок тепла і затишку бездоганно підійде темний шоколад. Цей насичений какао-відтінок виглядає м'якше за графітовий чи чорний, однак зберігає всю суворість та виразність темної гами. Шоколадне покриття має дорогий вигляд як у сонячні дні, так і в прохолодну пору та водночас чудово поєднується з в'язаними фактурами та замшею.

Темно-коричневий педикюр / Фото Pinterest

Якщо ж душа бажає безкомпромісної лаконічності, обирайте глянцевий чорний. Увесь секрет його привабливості полягає в дзеркальному фініші, який відбиває світло наче рідке скло. Чорний лак на акуратних коротких нігтях виглядає сучасно та яскраво. Він пасує до будь-якого вбрання – від розслабленого деніму до вечірніх суконь.

Модний педикюр на осінь / Фото Pinterest

Завершує цю добірку відтінок "кава з молоком". Це бездоганний колір для тих, хто остерігається занадто глибоких відтінків. Кремовий кавовий підтон створює відчуття оксамитового догляду, виглядає нейтрально, але водночас цікаво. Він дарує ніжкам бездоганний доглянутий вигляд та залишається ідеальною базою на кожен день.

Педикюр відтінку "кава з молоком" / Фото Pinterest

Чимало жінок планує свій візит до майстра манікюру з огляду на місячний календар. У які дні можна робити покриття – читайте більше в нашому матеріалі.