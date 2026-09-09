Геть нудьгу та сірість: Андре Тан назвав 5 головних трендів курток на осінь

Осінній гардероб починається з верхнього одягу, адже саме куртка задає настрій усьому образу в прохолодні дні. Цього сезону дизайнери роблять ставку на баланс тепла, виразної фактури та вільного крою.

Тож український стиліст і модельєр Андре Тан у своєму інстаграмі розповів про фаворити, які варто додати до свого щоденного арсеналу.

Трендові куртки на осінь 2026

Відкривають цей модний перелік витончені куртки з баскою. Як зазначає Андре Тан, підкреслена талія остаточно повернулася на подіуми та вулиці міст. Стиліст стверджує, що цей фасон створює красивий жіночний силует і робить усю фігуру візуально стрункішою. На його думку, носити таку модель найкраще з прямими джинсами, спідницями довжини міді або елегантними широкими штанами.

Модна куртка з баскою на осінь / Фото з інстаграму українського бренду OCEAN

Другим помітним трендом став атласний бомбер. За словами модельєра, звичні спортивні варіанти тепер поступаються місцем вишуканим моделям із сатину чи тканини з делікатним блиском. Андре Тан радить поєднувати такий бомбер виключно з контрастними фактурами. Зокрема, з джинсами, жіночними сукнями, спідницями або суворими класичними штанами.

Стильний атласний бомбер на осінь / Фото з інстаграму українського бренду LANAYA

Справжнім колірним вибухом осені експерт вважає яскраву вітровку. Дизайнер підкреслив, що верхній одяг більше не мусить залишатися сірим і непомітним. Андре Тан звернув особливу увагу на насичену палітру, контрастні деталі та техніку колор-блокінгу, яка йому надзвичайно імпонує. Стиліст додав, що така смілива вітровка здатна легко стати головним візуальним акцентом усього гардероба.

Вітровка на осінь / Фото з інстаграму українського бренду Fabric 17

Четвертою фавориткою сезону модельєр називає коротку куртку прямого крою. Він описує її як лаконічну, трохи об'ємну річ поза часом, позбавлену зайвого декору. Така куртка бездоганно пасує до широких брюк, деніму чи довгих спідниць. Водночас дизайнер застеріг від поширеної помилки щодо пропорцій. Довжина цієї куртки обов'язково має закінчуватися біля лінії талії, а не на найширшій частині стегон.

Куртка прямого крою / Фото з інстаграму українського бренду Marshal Wolf

Замикають п'ятірку виразні куртки з оригінальними декоративними застібками. На думку модельєра, незвичні петлі, зав'язки, камені або вишукані ґудзики, схожі на перлини, перетворюють звичайний щоденний одяг на справжній витвір мистецтва. Стиліст підкреслив, що варто обирати лише один акцентний елемент, адже надлишок деталей може просто здешевити аутфіт.

Куртка з декоративними застібками / Фото з інстаграму українського бренду Rikky Hype

Раніше ми розповідали, які ще куртки будуть у моді восени 2026 року.