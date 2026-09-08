Особливу цього сезону варто звернути увагу на куртки. Тож видання Byrdie разом зі стилісткою Кайлою Флакс назвало сім трендів верхнього одягу, які будуть популярними восени 2026 року.

Куртки з високим коміром

Куртки з високим коміром-стійкою знову набирають популярності. Такий фасон уже давно знайомий за спортивними світшотами, але тепер його активно використовують і у верхньому одязі. Куртки з високим коміром можуть бути виготовлені з різних матеріалів – нейлону, канвасу, вовни чи шкіри. Вони добре підходять для тих, хто хоче зробити акцент на верхньому одязі: навіть простий образ така куртка зробить цікавішим і виразнішим.

Куртка з високим коміром / Фото з інстаграм-сторінки Selma Grendar

Стильні кейпи

Куртки-кейпи залишаються популярними ще з початку року. Їхня головна перевага – універсальність. Залежно від матеріалу та фасону кейпи бувають легкими або теплими, тому їх можна носити в різну осінню погоду. Крім того, кейп може стати альтернативою звичному пальту. Особливість такого верхнього одягу – вільний силует, який зазвичай не обмежує рухів рук.

Куртка-кейп / Фото з інстаграм-сторінки biancanataliie

Замшеві куртки

Замшеві куртки традиційно вважаються одним із вдалих варіантів для осіннього гардероба, і восени 2026 року вони знову в тренді. Цього сезону варто звернути увагу на моделі з чітким і прямим силуетом. При цьому замшу необов'язково поєднувати з речами у стилі вестерн. Сучасні моделі добре вписуються і в повсякденні образи – наприклад, із джинсами, штанами чи базовим трикотажем.

Замшева куртка / Фото з інстаграм-сторінки Emma Hill

Об'ємні бомбери

Бомбери давно стали популярним вибором для перехідної погоди, але восени 2026 року особливо актуальними будуть об'ємні моделі. Тут діє просте правило: чим більший і вільніший силует, тим краще. Варто звернути увагу на куртки зі спущеною лінією плечей, широкими рукавами та вільним кроєм. Такий бомбер сам по собі може стати головним акцентом образу, тому його легко поєднувати навіть із простими базовими речами.

Об'ємний бомбер / Фото з інстаграм-сторінки Emelie Hjort

Укорочені куртки

Поряд із великими куртками-оверсайз у тренді опинилися й протилежні за силуетом моделі – укорочені. Вони закінчуються вище талії або безпосередньо на ній, завдяки чому допомагають підкреслити фігуру. Особливо вдало такі куртки виглядають із джинсами та штанами із завищеною талією. Вони візуально роблять ноги довшими, а образ – більш пропорційним.

Укорочена куртка / Фото з інстаграм-сторінки Julie Lellouche

Жіночні куртки

Ще один тренд осені – приталені укорочені куртки, які підкреслюють фігуру. Йдеться про лаконічні моделі, зокрема без коміра, що нагадують куртки, популярні у 1990-х та на початку 2000-х років. Такі куртки більше роблять акцент на силуеті, ніж на практичності, тому для дуже холодної погоди вони можуть бути не найкращим вибором. Водночас приталений крій додає образу жіночності та елегантності. Стилістка Кайла Флакс радить поєднувати їх з джинсами з низькою посадкою та туфлями-човниками. Так можна створити образ у дусі 2000-х, але водночас зробити його сучасним.

Приталена куртка / Фото з інстаграм-сторінки Dayana Yess

Хутряні деталі

Хутро також залишається серед актуальних трендів осені 2026 року. Щоправда, не обов'язково одразу обирати повністю хутряну куртку. Для теплої осені достатньо моделей із невеликими хутряними деталями – наприклад, манжетами. Якщо ж погода вже прохолодна, можна звернути увагу на повноцінну куртку зі штучного хутра. При цьому стилістка радить не залишати такі речі лише для особливих випадків. На її думку, хутряні елементи можна додавати й до повсякденних образів – наприклад, носити їх під час звичайних справ або прогулянок. Саме так святковий, на перший погляд, матеріал стає частиною щоденного гардероба.

Куртка з хутряними деталями / Фото з інстаграм-сторінки Victoria Sergeeva

Раніше ми також писали про сорочки із застібкою "жабо", які називають новим трендом осені 2026.