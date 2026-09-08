В этом сезоне стоит обратить особое внимание на куртки. Поэтому издание Byrdie совместно со стилисткой Кайлой Флакс назвало семь трендов верхней одежды, которые будут популярны осенью 2026 года.

Куртки с высоким воротником

Куртки с высоким воротником-стойкой снова набирают популярность. Такой фасон уже давно знаком по спортивным свитшотам, но теперь его активно используют и в верхней одежде. Куртки с высоким воротником могут быть изготовлены из различных материалов – нейлона, канваса, шерсти или кожи. Они хорошо подходят для тех, кто хочет сделать акцент на верхней одежде: даже простой образ такая куртка сделает более интересным и выразительным.

Куртка с высоким воротником / Фото с инстаграма Selma Grendar

Стильные накидки

Куртки-кейпы остаются популярными еще с начала года. Их главное преимущество – универсальность. В зависимости от материала и фасона кейпы бывают легкими или теплыми, поэтому их можно носить в любую осеннюю погоду. Кроме того, накидка может стать альтернативой привычному пальто. Особенность такой верхней одежды – свободный силуэт, который, как правило, не сковывает движений рук.

Куртка-кейп / Фото с страницы в инстаграме biancanataliie

Замшевые куртки

Замшевые куртки традиционно считаются одним из удачных вариантов для осеннего гардероба, и осенью 2026 года они снова в тренде. В этом сезоне стоит обратить внимание на модели с четким и прямым силуэтом. При этом замшу не обязательно сочетать с вещами в стиле вестерн. Современные модели хорошо вписываются и в повседневные образы – например, с джинсами, брюками или базовым трикотажем.

Замшевая куртка / Фото с инстаграма Emma Hill

Объемные бомберы

Бомберы давно стали популярным выбором для переходной погоды, но осенью 2026 года особенно актуальными будут объемные модели. Здесь действует простое правило: чем больше и свободнее силуэт, тем лучше. Стоит обратить внимание на куртки со спущенной линией плеч, широкими рукавами и свободным кроем. Такой бомбер сам по себе может стать главным акцентом образа, поэтому его легко сочетать даже с простыми базовыми вещами.

Объемный бомбер / Фото со страницы Emelie Hjort в инстаграме

Укороченные куртки

Наряду с большими куртками-оверсайз в тренде оказались и противоположные по силуэту модели – укороченные. Они заканчиваются выше талии или непосредственно на ней, благодаря чему помогают подчеркнуть фигуру. Особенно удачно такие куртки смотрятся с джинсами и брюками с завышенной талией. Они визуально удлиняют ноги, а образ – делают более пропорциональным.

Укороченная куртка / Фото с страницы в инстаграме Julie Lellouche

Женственные куртки

Еще один тренд осени – приталенные укороченные куртки, которые подчеркивают фигуру. Речь идет о лаконичных моделях, в частности без воротника, что напоминает куртки, популярные в 1990-х и в начале 2000-х годов. Такие куртки больше акцентируют внимание на силуэте, чем на практичности, поэтому для очень холодной погоды они могут оказаться не лучшим выбором. В то же время приталенный крой придает образу женственности и элегантности. Стилист Кайла Флакс советует сочетать их с джинсами с низкой посадкой и туфлями-лодочками. Так можно создать образ в духе 2000-х, но при этом сделать его современным.

Приталенная куртка / Фото со страницы Dayana Yess в инстаграме

Меховые детали

Мех также остается среди актуальных трендов осени 2026 года. Правда, не обязательно сразу выбирать полностью меховую куртку. Для теплой осени достаточно моделей с небольшими меховыми деталями – например, манжетами. Если же погода уже прохладная, можно обратить внимание на полноценную куртку из искусственного меха. При этом стилистка советует не оставлять такие вещи только для особых случаев. По ее мнению, меховые элементы можно добавлять и в повседневные образы – например, носить их во время обычных дел или прогулок. Именно так праздничный, на первый взгляд, материал становится частью повседневного гардероба.

Куртка с меховыми деталями / Фото с инстаграма Victoria Sergeeva

Ранее мы также писали о рубашках с застежкой "жабо", которые называют новым трендом осени 2026 года.