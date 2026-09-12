6 трендів прикрас на цю осінь: спробуйте головні акценти вже сьогодні

Цього сезону світові кутюр'є пропонують забути про непомітний лаконізм і сміливо обирати виразні, фактурні та богемні прикраси. Ловіть 6 головних трендів прикрас, які варто купити вже зараз.

З початком осінньо-зимового сезону ювелірний гардероб зазнає відчутних трансформацій. Дизайнери переосмислюють звичні деталі, роблячи ставку на масивні силуети, ретро-естетику та виразність, пише український Vogue.

Грандіозні перли XL-формату

Позачасова класика отримує нове прочитання завдяки гіперболізованим розмірам. Масивні перлини стають головним смисловим акцентом у монохромних або вечірніх ансамблях.

Великі перламутрові елементи можна побачити на підвісках, каблучках і навіть масивних сережках у колекціях Valentino, Chanel та Celine. Вони додають стильному образу неперевершеної вишуканості та роблять його візуально дорожчим.



Які прикраси на шию купити восени 2026 / Фото з Pinterest

Натхнення природою та анімалістика

Мотиви флори та фауни заполонили подіуми, додаючи осінній палітрі природної органіки й динаміки. Брошки у формі витончених квітів, а також сережки та намиста з анімалістичними деталями гармонійно контрастують із щільними осінніми тканинами.

Подібні акценти активно використовують такі модні будинки, як Miu Miu, Saint Laurent, Khaite, Tory Burch та Roberto Cavalli. Квітковий або анімалістичний елемент миттєво освіжає портретну зону та надає особливого шарму навіть строгому жакету.



Велика брошка у вигляді квітки на жакет / Фото з Pinterest

Скульптурні та широкі браслети

Тонкі ланцюжки поступаються місцем масивним монументальним формам. Дизайнери радять обирати чітку геометрію або плавні, немов виліплені вручну, металеві деталі.

Головне правило від Mugler, Zimmermann та Roberto Cavalli – відмова від багатошаровості. Достатньо обрати лише один самодостатній широкий браслет, який стане єдиною зіркою вашого зап'ястя.



Великі браслети знову в моді / Фото з Pinterest

Вінтажна естетика та сімейні реліквії

Естетика минулих десятиліть міцно закріпилася серед ключових напрямків моди. У центрі уваги – сережки-пусети, підвіси з перлинами та вироби із благородного "зістареного" золота, що нагадують дорогоцінності зі старовинної скриньки.

Бренди Chanel, Zimmermann та Chloé показують, як вінтажний характер прикрас додає глибокого підтексту та затишку осінньому трикотажу чи елегантному пальту.



У тренді сережки під старовину / Фото з Pinterest

Ультрадовгі ланцюжки й підвіси

Мінімалістичні короткі кулони поступаються місцем подовженим намистам та ефектним підвіскам. Завдяки своїй довжині вони візуально витягують силует і створюють виразну вертикаль в аутфіті.

Модні будинки Chloé, Chanel та Balmain закликають робити такі прикраси головним композиційним центром. Носіть їх поверх затишних светрів, кашемірових водолазок або базових сорочок.



Довгі ланцюжки з підвісом / Фото з Pinterest

Багатошаровість та богемний шик

Відмова від принципу "менше – це більше" яскраво проявляється в намистах і ланцюжках із великою кількістю підвісок та шармів. Еклектичне поєднання символів, медальйонів та талісманів додає образу вільного, розслабленого духу.

Цей богемний тренд яскраво продемонстрували Altuzarra, Celine та Marni. Такий аксесуар підкреслює індивідуальність і дарує простір для власних стилістичних експериментів.



Модні прикраси на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Раніше ми також розповідали про 5 аксесуарів, без яких неможливо уявити осінь 2026. Пам'ятайте, що головне завдання аксесуарів – підкреслювати вашу унікальність та дарувати задоволення від власного відображення в дзеркалі. Сміливо приміряйте нові форми, міксуйте фактури та створюйте свої неповторні осінні комплекти.