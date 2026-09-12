С началом осенне-зимнего сезона ювелирный гардероб претерпевает заметных изменений. Дизайнеры переосмысливают привычные детали, делая ставку на массивные силуэты, ретро-эстетику и выразительность, пишет украинский Vogue.

Грандиозные жемчужины XL-формата

Вневременная классика обретает новое звучание благодаря гиперболизированным размерам. Массивные жемчужины становятся главным смысловым акцентом в монохромных или вечерних ансамблях.

Большие перламутровые элементы можно увидеть на подвесках, кольцах и даже массивных серьгах в коллекциях Valentino, Chanel и Celine. Они придают стильному образу непревзойденной изысканности и делают его визуально дороже.



Какие украшения на шею купить осенью 2026 / Фото с Pinterest

Вдохновение природой и анималистика

Мотивы флоры и фауны заполонили подиумы, придавая осенней палитре естественной органичности и динамики. Броши в форме изящных цветов, а также серьги и ожерелья с анималистическими деталями гармонично контрастируют с плотными осенними тканями.

Подобные акценты активно используют такие модные дома, как Miu Miu, Saint Laurent, Khaite, Tory Burch и Roberto Cavalli. Цветочный или анималистический элемент мгновенно освежает линию лица и придает особого шарма даже строгому жакету.



Большая брошь в виде цветка на жакете / Фото с Pinterest

Скульптурные и широкие браслеты

Тонкие цепочки уступают место массивным монументальным формам. Дизайнеры советуют выбирать четкую геометрию или плавные, словно вылепленные вручную, металлические детали.

Главное правило от Mugler, Zimmermann и Roberto Cavalli – отказ от многослойности. Достаточно выбрать лишь один самодостаточный широкий браслет, который станет единственной звездой вашего запястья.



Большие браслеты снова в моде / Фото с Pinterest

Винтажная эстетика и семейные реликвии

Эстетика прошлых десятилетий прочно закрепилась среди ключевых направлений моды. В центре внимания – серьги-пусеты, подвески с жемчужинами и изделия из благородного "состаренного" золота, напоминающие драгоценности из старинного сундучка.

Бренды Chanel, Zimmermann и Chloé демонстрируют, как винтажный характер украшений придает глубокий подтекст и уют осеннему трикотажу или элегантному пальто.



В тренде серьги в стиле "под старину" / Фото с Pinterest

Ультрадлинные цепочки и подвески

Минималистичные короткие кулоны уступают место удлиненным ожерельям и эффектным подвескам. Благодаря своей длине они визуально вытягивают силуэт и создают выразительную вертикаль в аутфите.

Модные дома Chloé, Chanel и Balmain призывают делать такие украшения главным композиционным центром. Носите их поверх уютных свитеров, кашемировых водолазок или базовых рубашек.



Длинные цепочки с подвеской / Фото с Pinterest

Многослойность и богемный шик

Отказ от принципа "меньше – это больше" ярко проявляется в ожерельях и цепочках с большим количеством подвесок и шармов. Эклектичное сочетание символов, медальонов и талисманов придает образу свободного, расслабленного духа.

Этот богемный тренд ярко продемонстрировали Altuzarra, Celine и Marni. Таквой аксессуар подчеркивает индивидуальность и дарит пространство для собственных стилистических экспериментов.



Модные украшения на осень 2026 / Фото с Pinterest

Ранее мы также рассказывали о 5 аксессуарах, без которых невозможно представить осень 2026 года. Помните, что главная задача аксессуаров – подчеркивать вашу уникальность и дарить удовольствие от собственного отражения в зеркале. Смело пробуйте новые формы, смешивайте фактуры и создавайте свои неповторимые осенние комплекты.