Заміна звичайним джинсам: стильний фасон штанів, який ідеально підкреслює фігуру

Французький шик завжди славився невимушеною елегантністю. Цього сезону стильні парижанки все частіше міняють звичайні джинси на елегантні тканинні штани кльош, які візуально видовжують ноги та моделюють фігуру.

Як повідомляє видання Interia, у гардеробах парижанок з'явився новий фаворит, який впевнено витісняє класичний денім. Тканинні штани типу flare досконало відповідають естетиці effortless chic, оскільки поєднують практичність та стриману розкіш.

Наймодніші штани осені 2026, які замінять джинси

Головна особливість цієї моделі полягає у її крої, адже ці штани облягають стегна та м'яко розширюються від коліна донизу. На відміну від об'ємних штанів-дзвонів 70-х років, сучасна варіація виглядає більш мінімалістично та стримано.

Завдяки такій геометрії фасон створює чітку вертикаль, гармонізує пропорції тіла та робить ноги візуально довшими. Парижанки віддають перевагу базовій палітрі, зокрема чорному, коричневому, бежевому та білому кольорам, що дозволяє легко комбінувати їх з будь-яким верхом.

Модні штани flare на осінь 2026 / Фото Pinterest

Для повсякденних виходів француженки обирають лаконічний верх, який підкреслює талію та лінію плечей. Вони комбінують штани flare з приталеними водолазками, класичними білими сорочками, топами або тільниками в морську смужку.

У виборі верхнього одягу варто уникати безформного оверсайзу чи об'ємних худі. Так, жінкам слід віддавати перевагу структурованим речам з вираженою лінією плечей. Наприклад, твідовим жакетам у стилі Chanel, двобортним піджакам, замшевим курткам або класичним тренчам довжиною до колін чи кісточок.

З чим носити стильні штани восени / Фото Pinterest

Замість кросівок французькі стилісти рекомендують обирати ботильйони на стійких підборах, лофери, мокасини, балетки або замшеві ковбойки. Водночас важливо зазначити, що довжина штанини має майже повністю закривати взуття.

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