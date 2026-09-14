Как сообщает издание Interia, в гардеробах парижанок появился новый фаворит, который уверенно вытесняет классический деним. Тканевые штаны типа flare идеально соответствуют эстетике effortless chic, поскольку сочетают в себе практичность и сдержанную роскошь.

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Главная особенность этой модели заключается в ее крое, ведь эти штаны облегают бедра и мягко расширяются от колена вниз. В отличие от объемных брюк-колоколов 70-х годов, современная вариация выглядит более минималистично и сдержанно.

Благодаря такой геометрии фасон создает четкую вертикаль, гармонизирует пропорции тела и визуально удлиняет ноги. Парижанки отдают предпочтение базовой палитре, в частности черному, коричневому, бежевому и белому цветам, что позволяет легко комбинировать их с любым верхом.

Модные штаны flare на осень 2026 / Фото Pinterest

Для повседневных выходов француженки выбирают лаконичный верх, который подчеркивает талию и линию плеч. Они сочетают штанины flare с приталенными водолазками, классическими белыми рубашками, топами или майками в морскую полоску.

При выборе верхней одежды стоит избегать бесформенного оверсайза или объемных худи. Так, женщинам следует отдавать предпочтение структурированным вещам с выраженной линией плеч. Например, твидовым жакетам в стиле Chanel, пиджакам, замшевым курткам или классическим тренчам длиной до колен или лодыжек.

С чем носить стильные брюки осенью / Фото Pinterest

Вместо кроссовок французские стилисты рекомендуют выбирать ботильоны на устойчивом каблуке, лоферы, мокасины, балетки или замшевые ковбойки. При этом важно отметить, что длина штанины должна почти полностью закрывать обувь.

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