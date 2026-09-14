Головний тренд осені: 6 способів носити штани з принтами у стилі 70-х

Замість звичного деніму та монохромних штанів стилісти пропонують додати осінньому гардеробу характеру за допомогою виразних візерунків у стилі 70-х років. Вишукані геометричні та вінтажні мотиви здатні миттєво оживити навіть найпростіший трикотажний образ у прохолодну погоду.

Виразні штани з принтами 70-х років беруть на себе головну роль у стильних осінніх аутфітах, пише British Vogue. Щоб вигляд був сучасним, фешн-експерти радять не копіювати ретро-образ повністю, а балансувати акцентний низ із лаконічним базовим верхом.

Клітинка у земляних тонах

Широкі штани у стриману коричневу клітинку ідеально пасують до осінньої палітри. Заземлюйте їх грубими шкіряними черевиками на шнурівці, щоб додати аутфіту розслабленого міського шику.



Як носити штани у клітинку восени 2026 / Фото з інстаграму The Cool Hour

Східний візерунок пейслі

Складний принт пейслі або індійський огірок у глибокому відтінку хакі створює вишуканий богемний настрій. Стилісти пропонують носити такі штани з чоботами з квадратним носком і структурованим жакетом. Насправді цей модний у 70-х принт має класний вигляд у різних відтінках та фактурах.



Як носити джинси в принт пейслі / Фото з інстаграму Stephi Saade

Флористичний принт на денімі

Квіткові мотиви залишаються актуальними й восени, якщо обирати стримані глибокі відтінки. Джинси клеш з естетичним рослинним візерунком гармонійно поєднуються з легкими блузами та бохо-взуттям.



Джинси з квітковою вишивкою / Фото з інстаграму Sophia's Selections

Лаконічна вертикальна смужка

Вертикальна смужка у нейтральній гамі візуально видовжує силует і додає динаміки. У поєднанні з вишуканими балетками цей варіант стає ідеальною витонченою альтернативою класичним штанам.



Штани у смужку в тренді восени 2026 / Фото з інстаграму lglora

Грайливий горошок

Монохромний принт у горошок додає легкості міському гардеробу. Обирайте штани палаццо та доповнюйте їх яскравими туфлями kitten heels для елегантного контрасту.



Модні штани у горошок на осінь 2026 / Фото з інстаграму Giody Borgia

Свої стильні штани з принтами з 70-х років ви можете доповнити светром у трендовому кольорі teal, який нещодавно показала акторка Дженніфер Лоуренс.