Три відтінки тіней, які працюють краще за ліфтинг: макіяж очей для жінок 45+

З віком улюблені б’юті-прийоми раптом перестають працювати: звичні стрілки поповзли донизу, а перламутрові тіні, які колись робили погляд сяючим, тепер підкреслюють найменші зморшки. Після 45 років шкіра втрачає щільність, а верхня повіка поступово опускається, створюючи втомлений вигляд.

Проте достатньо лише переглянути свою палітру і ви знову отримаєте той самий погляд, що сяє. Правильно підібрані відтінки тіней здатні візуально підтягнути повіки, приховати нависання та повернути погляду свіжість без радикальних процедур.

Матовий тауп для архітектури та форми

Головний ворог макіяжу зрілих жінок – відсутність чіткості, але малювати нові лінії чіткими олівцями не варто. Замість цього використовуйте матовий сіро-коричневий відтінок (тауп). Це складний, холодний тон із ледь помітним димчастим підтоном, який ідеально імітує природну тінь. Якщо нанести його пухнастим пензлем трохи вище анатомічної складки та м’яко розтушувати до скронь, нависла повіка візуально відійде на задній план, а око отримає правильну, виразну форму.



Відтінок тіней тауп / Фото з Pinterest



Тіні для повік для жінок 45+ / Фото з Pinterest

Теплий персик для ефекту свіжості

Щоб погляд не мав похмурий вигляд, палітрі потрібне світло, але без дешевого блиску. Замість білих чи сріблястих тіней використовуйте теплий персиковий або ніжний бежевий із сатиновим фінішем. Такий відтінок перекриває венули, судинну сіточку та синяву, яка часто з'являється з віком у внутрішніх кутиках очей. Нанесений на рухому повіку, персиковий тон працює як кольоровий коректор: він миттєво освіжає обличчя та створює ілюзію відпочилого погляду.



Персикові тіні для макіяжу жінок 45 плюс / Фото з Pinterest

М'який шоколад замість жорсткого чорного

Чорні рідкі підводки та вугільні олівці у віковому макіяжі виглядають надто грубо, адже вони потрапляють у текстуру шкіри та роблять риси обличчя жорсткішими. Ідеальною заміною стане глибокий сатиновий шоколадний або оливковий відтінок. Наносьте його плоским пензлем уздовж лінії росту верхніх вій, створюючи м’яку, розтушовану стрілку. Це додасть віям візуальної густоти та окреслить контур ока, зберігаючи при цьому м’якість і елегантність.



Які тіні підійдуть для жінок після 40 / Фотоз Pinterest

Секрет вдалого макіяжу після 45 років полягає не в кількості шарів, а у правильній взаємодії тонів та вдалому підборі продуктів. Щоб зробити дійсно класний макіяж, який не буде додавати віку, забудьте про ці стереотипи.