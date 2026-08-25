Однако достаточно лишь пересмотреть свою палитру, и вы снова обретете что-то сияющее в своем взгляде. Правильно подобранные оттенки теней способны визуально подтянуть веки, скрыть нависание и вернуть взгляду свежесть без радикальных процедур.

Матовый тауп для архитектуры и формы

Главный враг макияжа зрелых женщин – отсутствие четкости, но рисовать новые линии четкими карандашами не стоит. Вместо этого используйте матовый серо-коричневый оттенок (тауп). Это сложный, холодный тон с едва заметным дымчатым подтоном, который идеально имитирует естественную тень. Если нанести его пушистой кистью чуть выше анатомической складки и мягко растушевать к вискам, нависшее веко визуально отойдет на задний план, а глаз приобретет правильную, выразительную форму.



Оттенок теней тауп / Фото с Pinterest



Тени для век для женщин 45+ / Фото с Pinterest

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Теплый персик для эффекта свежести

Чтобы взгляд не выглядел мрачным, палитре нужен свет, но без дешевого блеска. Вместо белых или серебристых теней используйте теплый персиковый или нежный бежевый оттенок с сатиновым финишем. Так оттенок маскирует вены, сосудистую сеточку и синеву, которая часто появляется с возрастом во внутренних уголках глаз. Нанесенный на подвижное веко, персиковый оттенок работает как цветной корректор: он мгновенно освежает лицо и создает иллюзию отдохнувшего взгляда.



Персиковые тени для макияжа женщин 45+ / Фото с Pinterest

Мягкий шоколад вместо жесткого черного

Черные жидкие подводки и угольные карандаши в макияже для зрелого возраста выглядят слишком грубо, ведь они попадают в текстуру кожи и делают черты лица более жесткими. Идеальной заменой станет глубокий сатиновый шоколадный или оливковый оттенок. Наносите его плоской кистью вдоль линии роста верхних ресниц, создавая мягкую, растушеванную стрелку. Это придаст ресницам визуальную густоту и подчеркнет контур глаза, сохраняя при этом мягкость и элегантность.



Какие тени подойдут женщинам после 40 / Фото с Pinterest

Секрет удачного макияжа после 45 лет заключается не в количестве слоев, а в правильном сочетании оттенков и удачном подборе средств. Чтобы сделать действительно классный макияж, который не будет добавлять возраста, забудьте об этих стереотипах.