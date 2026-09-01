Без зайвих покупок: 5 головних фаворитів літа, які будуть на піку популярності цієї осені

Зміна сезонів зовсім не означає, що улюблений літній гардероб час ховати у шафу до наступного року. Стилісти пропонують модницям плавно інтегрувати літні хіти в затишні багатошарові образи.

Видання Cosmopolitan вже розповіло про речі, які продовжать своє життя в осінньому гардеробі та допоможуть освіжити повсякденний стиль.

Головні тренди літа 2026 року, які залишаються з нами восени

Бірюзовий колір упевнено переходить із літніх колекцій в осінні й стає головним акцентом похмурих днів. Якщо влітку ми носили легкі топи та невагомі сукні морських відтінків, то зараз цей колір найкраще розкривається у щільних матеріалах – затишному трикотажі, замші, щільній бавовні чи вовні.

Бірюза дивовижно гармоніює з традиційною осінньою базою, зокрема вона оживляє бежеві тренчі, коричневі пальта, сірі костюми, а також сміливо виглядає поруч із гірчичним і червоним кольорами.

Для статусного образу обирайте глибокі, приглушені відтінки бірюзового, наприклад, об'ємний светр під строгі штани або контрастну сумку до монохромного луку.

Як носити бірюзовий колір восени / Фото Pinterest

Яскравий сонячний і кислотно-лимонний кольори поступаються місцем спокійним, благородним півтонам. Зокрема, маслянистому жовтому, густому бурштиновому, шафрановому та приглушено-гірчичному. Такі відтінки додають аутфітам візуального тепла й затишку, не створюючи надмірного контрасту.

Світло-жовта шовкова спідниця чудово поєднується з масивним сірим худі чи в'язаним кардиганом, а гірчичний жакет або шарф здатні моментально перетворити навіть звичайні сині джинси та білу футболку на продуманий образ.

Стильний образ на осінь 2026 – з чим носити жовтий колір / Фото Pinterest

Принт "зебра" стає найпомітнішим цієї осені. Чорно-білі хвилясті смужки приваблюють тим, що виглядають зухвало, але завдяки монохромній гамі їх набагато легше комбінувати з повсякденними речами. Якщо ви тільки знайомитеся з принтом, почніть із деталей. Наприклад, зеброва сумка, ремінь, шовкова хустка чи взуття зроблять базовий одяг цікавішим.

Водночас тим, хто любить сміливі рішення, варто придивитися до суконь міді, спідниць або навіть легких пальт з таким візерунком, поєднуючи їх з простою чорною шкіряною курткою чи грубим денімом.

Який принт буде в моді восени 2026 / Фото Pinterest

Базові лонгсліви, які підірвали соцмережі наприкінці літа своєю простотою, стають справжнім порятунком на кожен день. На початку осені лонгслів можна носити самостійно з прямими штанами палаццо, джинсами вільного крою чи плісированими спідницями, додавши масивний ремінь або прикраси.

Модниці комбінують лонгсліви під розстебнуті оверсайз-сорочки, щільні блейзери, в'язані жилети чи навіть літні сукні-комбінації, створюючи складні й неординарні силуети.

Образ з лонгслівом на осінь / Фото Pinterest

Балетки продовжують утримувати звання найпопулярнішого взуття, доки вулиці сухі та приємні для довгих прогулянок. Вони легко адаптуються до закритого одягу, адже їх однаково добре носити як із широкими джинсами, що спадають на носок, так і зі строгими прямими штанами чи довгими трикотажними сукнями.

Модні балетки на осінь / Фото Pinterest

Найгарячішим трендом осені стають обтислі та ультрам'які моделі, які буквально повторюють форму стопи, ніби друга шкіра. У прохолодні дні їх можна сміливо доповнювати щільними високими шкарпетками або фактурними колготками, що не лише зігріє, а й додасть образу трендової легкої недбалості.

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