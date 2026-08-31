Авторка популярного модного блогу Chic Over 50 поділилася власним поглядом на актуальні тенденції та відібрала ті з них, які справді працюють у повсякденному гардеробі.

З чим експериментувати восени 2026 року

М'які чоботи зі збірками (Slouchy boots): у моду повертаються високі чоботи із невимушеною халявою із замші чи м'якої шкіри. Для гармонійного образу важливо правильно підібрати деталі стилізації.



Модне осіннє взуття, яке підійде жінкам 50+ / фото з інстаграму

Укорочені накидки та кейпи: елегантний спосіб додати багатошаровості. Вони додають жіночності та витонченості, хоч і вимагають продуманого поєднання з іншим одягом.

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Верхній одяг на осінь для будь-якого віку / фото з інстаграму

Темний лаконічний денім: джинсові речі стають більш елегантними. У тренді глибокі темні відтінки, прямий крій та вивірені силуети, які чудово поєднуються з жакетами.



Модний колір джинсів на осінь 2026 / фото з інстаграму

Багата осіння палітра: цього сезону варто звернути увагу на відтінки стиглої ягоди, шоколадний, оливковий, томатний червоний, ніжний рожевий та глибокий синій.



Модні кольори на осінь для жінок 50+ / фото з інстаграму

Витончене взуття на низькому ходу: масивні підошви поступаються місцем акуратним лоферам, балеткам та моделям із ремінцем T-strap.



Яке взуття носити восени 2026 / фото з інстаграму

Виразні та місткі сумки: повертаються сумки з короткими ручками, вироби з фактурної шкіри під крокодила та об'ємні шопери, які стають головним акцентом аутфіту.



Які сумки в моді восени 2026 / фото з інстаграму

Класична клітинка: традиційний малюнок у сучасній стилізації додає речам перевіреного часом шику.



Осінній образ зі спідницею у клітинку / фото з інстаграму

Головне правило цього сезону — носити лише ті речі, у яких ви почуваєтеся впевнено. Тренди створені для натхнення, а не для жорстких рамок.

Якщо ви хочете дізнатися більше про те, як грамотно комбінувати речі у перехідному гардеробі, читайте наш детальний матеріал про створення гармонійних осінніх комплектів.