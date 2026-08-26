Ці прийоми допоможуть легко пережити міжсезоння без зайвих зусиль, пише ELLE. Головне – навчитися правильно комбінувати речі з різних сезонів, щоб не витрачати кошти на повністю новий гардероб, а лише свіжо поглянути на вже наявний базовий одяг у вашій шафі.

Додаємо легкий верхній шар

Поспішати діставати важкі пальта чи утеплені куртки ще зарано, а от класичний тренч або стильна вітрівка стануть порятунком прохолодним ранком. Секрет актуального лука полягає в контрастах: спробуйте поєднати легку вітрівку не зі спортивними речами, а з більш ошатними елементами гардероба. Якщо ви все ще носите улюблені шорти чи мініспідницю, видовжений плащ стане ідеальним вибором, який збалансує образ.

Базовий шар змінюємо на сезонний

Укорочені топи та майки потроху поступаються місцем лонгслівам, трикотажним поло та тонким светрам із кашеміру чи мериносу. Чудовим рішенням для ранкової прохолоди також стануть в'язані жилети – вони чудово зігрівають у потрібних місцях, але зберігають легкий літній вайб. Якщо ж температура падає стрімко, сміливо залишайте улюблені вільні шорти чи кюлоти, доповнивши їх об'ємним, проте невагомим светром.



Чорні кюлоти з сірим светром / Фото з Pinterest

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Експериментуємо з нижнім шаром

Вересень – ідеальний час, аби дати друге дихання улюбленим літнім сукням. Наприклад, легку мінісукню можна утеплити за допомогою тонкого лонгсліва або приталеної сорочки, одягненої під низ. А якщо на вулиці зовсім свіжо, то спробуйте сміливий стилістичний прийом із подіуму – одягніть улюблені прямі джинси просто під сукню.

Зберігаємо літо в кольорових акцентах

Не варто різко ховати яскраві фарби у шафу тільки тому, що літо добігає кінця. Соковиті акценти чудово оживляють стриманіші осінні ансамблі. Це можуть бути помітні аксесуари: об'ємна резинка для волосся, трендова шапка-пігулка глибокого відтінку, контрастна сумка або ефектна брошка-квітка у стилі модних домів. Довершити образ допоможуть яскраво-сатинові балетки чи туфлі насичених кольорів.



Яскраві акценти в осінньому образі / Фото з Pinterest

Робимо ставку на шкарпетки та гольфи

Рання осінь дає зелене світло стилізації з відкритими ногами, доповненими високими шкарпетками або гольфами. Зараз цей аксесуар перебуває на піку популярності та дозволяє впевнено носити улюблені спідниці навіть у прохолодні дні. Обирайте моделі базових чи глибоких відтінків – благородного сірого, шоколадного або насиченого червоного, які гармонійно доповнять ваш новий сезонний образ.

До цих порад ідеально приєднується цьогорічний осінній тренд – шкарпетки напоказ.