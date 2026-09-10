Елегантність до кінчиків пальців: 6 головних трендів осіннього педикюру 2026

З настанням прохолоди ми ховаємо стопи у затишні черевики та туфлі, але це не привід забувати про регулярний педикюр. Доглянуті нігтики та глибокі осінні дизайни дарують відчуття впевненості й піднімають настрій щодня.

Початок осені – це такий період, коли на зміну відкритим босоніжкам приходять трендові сітчасті балетки, елегантні туфлі з відкритим носком та затишне закрите взуття. Проте перехід на прохолодну сезонну гаму зовсім не означає, що варто відмовлятися від процедур догляду за собою. Глибокі, насичені та вишукані осінні відтінки лаків мають витончений вигляд на пальчиках ніг, пише Who What Wear. Розповідаємо про головні дизайни педикюру.

1. Прозорий глянець

Ідеальне рішення для шанувальниць мінімалізму та концепції природної краси. Прозоре верхнє покриття з суперглянцевим фінішем миттєво надає нігтям доглянутого й здорового вигляду. Такий педикюр виконується за лічені хвилини та чудово пасує до будь-якої пари взуття.



Модний глянцевий педикюр / Фото з Pinterest

2. Лісовий зелений

Ефектний темний зелений відтінок із легким металізованим відблиском додає образу особливої загадковості. Він має вишуканий вигляд у поєднанні з чорними джинсами, шкіряними деталями та лаконічними балетками.



Синьо-зелений педикюр на осінь 2026 / Фото з Pinterest

3. Класичний чорний

Темне глянцеве покриття – це безпрограшна класика для осінньо-зимового гардероба. Чорний педикюр підкреслює елегантність та додає аутфіту стриманого шику.



Чорний педикюр / Фото з Pinterest

4. Ніжний молочний

Молочно-білі відтінки давно вийшли за межі суто літнього тренду. Восени напівпрозоре молочне покриття створює м'який контраст із затишними осінніми речами та має вигляд в дусі тихої розкоші.

Модний відтінок педикюру на осінь 2026 / Фото з Pinterest

5. Яскравий червоний

Класичний червоний акцент на пальчиках ніг додає грайливості та витонченого шарму. Особливо стильний вигляд соковиті червоні барви мають, коли делікатно визирають із вирізу монохромних туфель чи балеток.



Чорний педикюр на осінь 2026 / Фото з Pinterest

6. Глибокий бордо

Благородний колір гнилої вишні або бордо є головним осіннім фаворитом, що залишається поза часом. Він бездоганно пасує до темно-синього деніму та теплих в'язаних текстур.



Тренди в педикюрі 2026 / Фото з Pinterest

Якщо ви шукаєте актуальні ідеї не лише для нігтиків на ногах, а й прагнете додати грайливих акцентів образу загалом, зверніть увагу на ще один гарячий тренд сезону – модний манікюр у горошок.