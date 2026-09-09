Горошок також легко поєднувати з іншими актуальними трендами – від ефекту glazed donut до французького манікюру. Тож ELLE зібрало 7 ідей манікюру в горошок, які можна спробувати вже зараз.
Горошок з ефектом glazed donut
Популярний манікюр із блискучим ефектом glazed donut дістався і до горошку. У цьому варіанті крапочки наносять на сяйну основу, завдяки чому дизайн виглядає одночасно ніжно та стильно.
Манікюр в горошок / Фото з інстаграм-сторінки Bara Hoyle
Мікрокрапочки
Якщо не хочеться надто помітного дизайну, варто звернути увагу на маленькі білі крапочки. Їх наносять на хромовану основу, що додає класичному манікюру з легким блиском цікавої деталі.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Манікюр з мікрокрапочками / Фото з інстаграм-сторінки Molly Qureshi
Монохромний горошок
Чорно-біле поєднання – безпрограшний варіант для тих, хто любить контрастні дизайни. Можна зробити нігті на одній руці білими з чорними крапочками, а на іншій – чорними з білими.
Манікюр в горошок / Фото з інстаграм-сторінки Shelley Graham
Французький манікюр із крапочками
Горошок можна додати й до класичного френча. Для цього достатньо прикрасити крапочками кінчики нігтів. Такий варіант виглядає стримано, але водночас робить звичний французький манікюр цікавішим.
Французький манікюр із крапочками / Фото з інстаграм-сторінки @c_flower
Горошок у стилі "тихої розкоші"
Любителькам мінімалізму підійде ніжний дизайн із майже непомітними крапочками. Для основи можна обрати молочний або напівпрозорий відтінок, а сам горошок зробити дуже дрібним.
Манікюр в горошок / Фото з інстаграм-сторінки Fi Ellen
Кобальтово-синій
Якщо хочеться додати кольору, спробуйте горошок у кобальтово-синьому відтінку, який є особливо популярним цього сезону. Його можна використати як яскравий акцент у манікюрі: наприклад, нанести кілька синіх крапочок на нейтральну основу.
Манікюр в крапочки / Фото з інстаграм-сторінки JULY NINETY
Класичний горошок
Якщо хочеться перевіреного варіанту, обирайте класичний горошок. Молочна основа та крапочки молочно-білого відтінку створять ніжний дизайн, який легко вписати у повсякденний образ.
Манікюр в горошок / Фото з інстаграм-сторінки Millie Flemming
До речі, раніше ми розповідали про ідеї французького манікюру з 80-х, які підривають тренди осені 2026.