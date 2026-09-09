Горошек также легко сочетается с другими актуальными трендами – от эффекта "глазированного пончика" до французского маникюра. Поэтому ELLE собрало 7 идей маникюра в горошек, которые можно попробовать уже сейчас.

Горошек с эффектом glazed donut

Популярный маникюр с блестящим эффектом glazed donut добрался и до горошка. В этом варианте точки наносят на сияющую основу, благодаря чему дизайн выглядит одновременно нежно и стильно.

Маникюр в горошек / Фото с инстаграм-страницы Bara Hoyle

Микроточечки

Если не хочется слишком заметного дизайна, стоит обратить внимание на маленькие белые точечки. Их наносят на хромированную основу, что добавляет классическому маникюру с легким блеском интересную деталь.

Маникюр с микроточечками / Фото с страницы в инстаграме Molly Qureshi

Монохромный горошек

Черно-белое сочетание – беспроигрышный вариант для тех, кто любит контрастные дизайны. Можно сделать ногти на одной руке белыми с черными точечками, а на другой – черными с белыми.

Маникюр в горошек / Фото с страницы в инстаграме Shelley Graham

Французский маникюр с точек

Горошек можно добавить и к классическому френчу. Для этого достаточно украсить точечками кончики ногтей. Такой вариант выглядит сдержанно, но в то же время делает привычный французский маникюр более интересным.

Французский маникюр с точечками / Фото с страницы в инстаграме @c_flower

Горошек в стиле "тихой роскоши"

Любительницам минимализма подойдет нежный дизайн с едва заметными точечками. В качестве основы можно выбрать молочный или полупрозрачный оттенок, а сам горошек сделать очень мелким.

Маникюр в горошек / Фото с страницы в инстаграме Fi Ellen

Кобальтово-синий

Если хочется добавить цвета, попробуйте горошек в кобальтово-синем оттенке, который особенно популярен в этом сезоне. Его можно использовать как яркий акцент в маникюре: например, нанести несколько синих точек на нейтральную основу.

Маникюр в точечку / Фото с страницы в инстаграме JULY NINETY

Классический горошек

Если хочется проверенного варианта, выбирайте классический горошек. Молочная основа и точки молочно-белого оттенка создадут нежный дизайн, который легко впишется в повседневный образ.

Маникюр в горошек / Фото с Instagram-страницы Millie Flemming

Кстати, ранее мы рассказывали об идеях французского маникюра из 80-х, которые взрывают тренды осени 2026 года.