Забудьте про тонку смужку та шкільну форму: 5 найгарячіших трикотажних трендів цієї осені

Базовий теплий светр у прохолодну пору часто здається надійним, але водночас прісним рішенням. За словами Андре Тана, носити звичайний светр восени – все одно, що їсти гречку без масла: начебто й поживно, тепло та зручно, але жодної естетичної насолоди образ не дарує.

Спеціально для тих, хто не хоче виглядати людиною, яка просто загорнулася в домашню ковдру й поспішила у справах, модельєр у своєму інстаграмі розповів про модний трикотаж на осінь. Він здатен додати гардеробу вишуканості, індивідуальності та сучасного шику.

Стильний трикотаж на осінь 2026

Один із головних осінніх трендів 2026 року – трикотажне поло, популярність якого, як наголошує Андре Тан, суттєво підігрів культовий бренд Miu Miu. Дизайнер зазначає, що всього одна лаконічна деталь, а саме характерний комір, одразу структурує силует і робить повсякденний вихід більш зібраним та статусним. Стиліст радить сміливо комбінувати його з розслабленими джинсами, строгими класичними штанами, жіночними спідницями або навіть одягати першим шаром під структурований жакет.

Модний образ на осінь 2026 / Фото Pinterest

Чергове стильне переосмислення отримав кардиган з виразними ґудзиками. За словами експерта, ця річ давно перестала бути виключно рятівним шаром одягу, який накидають на плечі тільки через раптове похолодання. Тепер це помітний сольний елемент аутфіту. Андре Тан рекомендує придивитися до варіантів з масивними акцентними ґудзиками, об'ємною рельєфною фактурою або кроєм, що чітко підкреслює талію. Адже такий акцент зараз надзвичайно популярний. Ба більше, модельєр пропонує також носити подібний кардиган як самостійний верх просто на голе тіло.

Кардиган на осінь / Фото Pinterest

Зміни торкнулися і класичних принтів. Модний експерт закликає забути про скромну й нудну тонку смужку, адже зараз у топі впевнено тримається широка, помітна та контрастна смужка. Як підкреслив фахівець, такий малюнок моментально задає настрій всьому комплекту та додає необхідної фактури. Завдяки цьому образ не здається банальним, навіть якщо вдягнути такий светр із найпростішими повсякденними джинсами.

Стильний принт, який буде в моді восени 2026 / Фото Pinterest

Повертає собі статус абсолютного хіта легендарний геометричний візерунок з ромбів – аргайл. Стиліст підкреслює, що сучасний аргайл нині працює як виразний ретроакцент. Як зазначив Андре Тан, бездоганний вигляд мають затишні жилетки, кардигани та трикотажні поло з великими, сміливими графічними малюнками.

Який светр носити восени – поради Андре Тана / Фото Pinterest

Для тих, хто прагне виглядати бездоганно й дорого без тривалих ранкових експериментів перед дзеркалом, модельєр радить звернути увагу на светр з вбудованим шарфом або складним драпуванням. Як стверджує дизайнер, це геніальний крій, який позбавляє потреби ламати голову над багатошаровістю. Адже витончений вузол або драпірування самі створюють навколо шиї складну архітектурну форму, яка миттєво робить образ дорожчим.

Стильний светр на осінь 2026 / Фото Pinterest

Наостанок Андре Тан залишив універсальне правило для вибору будь-якого трикотажу – тканина в жодному разі не повинна бути занадто тонкою.

До речі, якщо ви хочете виглядати молодше, раніше ми розповідали про модні речі на осінь, які омолоджують.