З приходом перших прохолодних днів варто переглянути свій гардероб і зробити ставку на речі, які поєднують практичність, вишуканість та сучасну динаміку. Експерти видання Interia Styl рекомендують обирати універсальні фасони та якісні матеріали, які доволі швидко створюють ефект дорогого та доглянутого образу.

Класичний світлий тренч

Бежевий або кремовий тренч – це абсолютна класика осіннього сезону. Оптимальна довжина, підібрана під ваш зріст, створює гармонійні пропорції силуету.

Світлі відтінки біля обличчя розсіюють тіні, візуально освіжають шкіру та надають легкості. Такі тренчі мають однаково стильний вигляд як з вечірніми сукнями, так і з повсякденними джинсами.

Світлий тренч на осінь 2026 / Фото Pinterest

Сучасні джинси з високою посадкою

Денім класичного синього кольору з високою посадкою та вільнішими штанинами – секрет динамічного та молодого вигляду. На піку популярності залишаються моделі wide leg, bootcut та barrel.

Вільний крій м'яко моделює фігуру, візуально подовжує ноги та додає образу невимушеної сучасної енергії. Такі джинси чудово гармоніюють як зі строгими жакетами, так і з затишним трикотажем.

Які джинси носити восени / Фото Pinterest

Стильні кросівки у стилі ретро

Завершальним акцентом сучасного осіннього аутфіту стануть акуратні кросівки у шляхетній палітрі. Зокрема, у відтінках бордо, шоколаду, бежевого чи білого. У тренді моделі зі шкіри та м'якої замші.

Як зауважують стилісти, взуття в ретро-стилі знімає зайву формальність з класичного пальта чи костюма, роблячи капсульний гардероб максимально практичним та актуальним.

Стильне взуття на осінь / Фото Pinterest

Обираючи ці три елементи, ви інвестуєте в універсальну базу для будь-якого віку. Не бійтеся експериментувати та обирайте те, у чому почуваєтеся впевнено.

А якщо ви полюбляєте одяг соковитих відтінків, то не варто засмучуватись, адже стилісти вже розповіли, як носити яскраві кольори восени та взимку.