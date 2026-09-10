С наступлением первых прохладных дней стоит пересмотреть свой гардероб и сделать ставку на вещи, сочетающие в себе практичность, изысканность и современную динамику. Эксперты издания Interia Styl рекомендуют выбирать универсальные фасоны и качественные материалы, которые довольно быстро создают эффект дорогого и ухоженного образа.
Классический светлый тренч
Бежевый или кремовый тренч – это абсолютная классика осеннего сезона. Оптимальная длина, подобранная под ваш рост, создает гармоничные пропорции силуэта.
Светлые оттенки у лица рассеивают тени, визуально освежают кожу и придают легкость. Такие тренчи одинаково стильно смотрятся как с вечерними платьями, так и с повседневными джинсами.
Светлый тренч на осень 2026 / Фото Pinterest Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Современные джинсы с высокой посадкой
Джинсы классического синего цвета с высокой посадкой и более свободными штанинами – секрет динамичного и молодого образа. На пике популярности остаются модели wide leg, bootcut и barrel.
Свободный крой мягко моделирует фигуру, визуально удлиняет ноги и придает образу непринужденную современную энергию. Такие джинсы прекрасно гармонируют как со строгими жакетами, так и с уютным трикотажем.
Какие джинсы носить осенью / Фото Pinterest
Стильные кроссовки в стиле ретро
Завершающим акцентом современного осеннего аутфита станут аккуратные кроссовки в благородной цветовой гамме. В частности, в оттенках бордо, шоколада, бежевого или белого. В тренде модели из кожи и мягкой замши.
Как отмечают стилисты, обувь в ретро-стиле снимает лишнюю формальность с классического пальто или костюма, делая капсульный гардероб максимально практичным и актуальным.
Стильная обувь на осень / Фото Pinterest
Выбирая эти три элемента, вы инвестируете в универсальную базу для любого возраста. Не бойтесь экспериментировать и выбирайте то, в чем чувствуете себя уверенно.
А если вы любите одежду сочных оттенков, то не стоит расстраиваться, ведь стилисты уже рассказали, как носить яркие цвета осенью и зимой.