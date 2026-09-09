Осінньо-зимовий сезон традиційно асоціюється із базованою гамою чорного, сірого та бежевого. Проте фешн-експерти наголошують, що стильні яскраві акценти можуть мати класний та доречний вигляд у холодну пору.

Додавання соковитих відтінків до повсякденного гардероба допомагає розставити потрібні пропорції та надає будь-якому аутфіту ефекту дорогого вигляду.

Головні палітри для прохолодної пори

Цього сезону стилісти радять звернути увагу на глибокий кобальтовий синій, смарагдово-зелений, сонячний гірчичний, насичений червоний та витончений лавандовий. Ці відтінки чудово пасують до осінніх текстур – вовни, кашеміру, оксамиту та шкіри, створюючи гармонійний та зігрівальний ефект.

1. Почніть із яскравого пальта

Яскраве пальто чи тренч – це найпростіший спосіб миттєво оновити базовий гардероб без довгих роздумів над комбінаціями.

Обирайте насичений червоний або смарагдовий верхній одяг і носіть його поверх стриманих монохромних комплектів.



Червоне пальто на осінь 2026 / Фото з інстаграму JariatuDanita

2. Оновіть трикотажні бази

Замість звичайного сірого светра оберіть деталь у кольорі бірюзи, блакиті неба, гірчиці чи ніжної лаванди. Соковитий трикотажний джемпер у поєднанні з класичними джинсами створює свіжий та невимушений повсякденний образ.



Яскравий светр на зиму 2027 / Фото з інстаграму Alexis Alcala Stauffer

3. Використовуйте кольорові аксесуари

Аксесуари дозволяють м'яко інтегрувати колір тим, хто звик до нейтральної палітри. Яскрава сумка, насичений шарф, рукавички чи об'ємний берет легко пожвавлять навіть найпростіший чорний або бежевий аутфіт.



Як носити яскраву сумку восени / Фото з інстаграму Nic & Liv

4. Спробуйте монохромний яскравий лук

Одяг в одному насиченому тоні від голови до п'ят створює вишуканий та цілісний силует. Щоб тотал-лук у червоному чи синьому кольорі не мав перевантаженого вигляду, комбінуйте різні фактури – наприклад, в'язаний светр та шовкову чи шкіряну спідницю.



Блакитно-зелений образ на зиму / Фото з Pinterest

5. Міксуйте яскравість із темними нейтралами

Надягайте соковитий светр під темний структурований жакет або пальто, залишаючи лише делікатний колірний акцент. Такий прийом створює глибину в багатошарових образах і робить колір доречним навіть у суворому дрес-коді.



Зимовий образ з червоними акцентами / Фото з Pinterest

6. Поєднуйте насичені тони з приглушеними

Щоб збалансувати інтенсивність барв, поєднуйте їх із відтінками вершкового масла, верблюжої вовни, оливковим або сірим. Яскраво-червоний верх у дуеті з оливковими штанами буде мати шляхетний та витончений вигляд.



Червоний светр та оливкові штани / Фото з Pinterest

7. Обирайте акцентний низ

Зазвичай кольорові деталі обирають для портретної зони, проте яскраві штани чи спідниця додають образу несподіваного шику.

Доповнюйте кольорові штани затишним нейтральним кардиганом або кашеміровим гольфом.



Жовті штани та білий светр / Фото з Pinterest

8. Додавайте візерунки з барвистими фрагментами

Геометричні принти, картатий узор чи флористичні мотиви з яскравими штрихами легко освіжають холодний гардероб. Картатий шарф або джемпер із кольоровими смужками м'яко зв'язують між собою кілька елементів образу.



Як яскраво одягатися взимку / Фото з інстаграму Yasmine Ibrahim

9. Грайте з глибокими текстурами

Той самий колір може мати різний вигляд залежно від матеріалу: оксамит, вовна та шкіра додають барвам розкоші. Оксамитовий жакет чи спідниця з екошкіри в багатих тонах завжди мають виграшний вигляд на фоні зимового пейзажу.



Як носити кольорові речі восени / Фото з інстаграму Victoire Godart

10. Дозуйте колір за допомогою колор-блокінгу

Обирайте речі, у яких кольорові блоки вже закладені в дизайн, або поєднуйте два близьких відтінки в одному аутфіті. Делікатні кольорові вставки на штанах чи светрі дозволяють зберегти лаконічність без надмірної строгості.



Як яскраво одягатися взимку / Фото з інстаграму Blair Eadie

Якщо ви боїтеся супер яскравих відтінків, то додайте у свої аутфіти новий трендовий лаконічний та благородний колір. Раніше ми детально розповідали про те, як носити сливовий колір в осінньо-зимовий період.