Повернення вестерну: ці куртки стануть неодмінною частиною осіннього гардероба

Якщо ви шукаєте щось справді оригінальне для осіннього гардероба, куртка з бахромою — це саме те, що треба. Вона чудово розбавляє монотонні базові луки, додає динаміки кожному руху та виконує роль головного акценту в аутфіті.

Стрітстайл Тижня моди у Нью-Йорку яскраво довів, що бахрома впевнено повернулася у гарячі тренди сезону. Цей елемент естетики вестерну однозначно заслуговує на вашу увагу. Бахрома має ефектний та крутий вигляд та легко інтегрується у щоденні міські образи. Модні експерти ELLE пропонують кілька перевірених ідей, з чим поєднувати таку куртку цієї осені.

Об'ємний верх і шорти або мініспідниця

Гра на контрасті пропорцій завжди має виграшний вигляд. Замшева куртка з довгою бахромою у поєднанні з короткими шортами або мініспідницею створює цікавий силует. Бахрома додає необхідної довжини та текстури, роблячи образ затишним і водночас сміливим.



Куртка з бахромою та короткою спідницею / Фото з інстаграму Système Solère

Мінімалістичний варіант із вбудованим шарфом

Для тих, хто цінує функціональність, ідеальним вибором стане лаконічна вовняна куртка-жакет із бахромою на комірі-шарфі. Її легко накинути поверх будь-якого одягу, вона має стриманий вигляд та позбавляє потреби додатково підбирати шарф.



Модний варіант куртки з бахромою на осінь / Фото TOTEM

Класичний вестерн із денімом

Не обов'язково щоразу вигадувати щось складне. Замшева або шкіряна куртка традиційного рудого чи бежевого відтінку чудово почувається в дуеті з базовими джинсами прямого крою, білим топом та лаконічними козаками. У цьому випадку бахрома залишається головною зіркою образу.



Куртка з бахромою та джинсами на осінь 2026 / Фото Marine Breadwhite

Яскравий колірний акцент

Якщо вам хочеться додати фарб у похмурі дні, зробіть ставку на кольорову куртку з бахромою (наприклад, глибокого зеленого чи червоного кольору). Щоб не перевантажити аутфіт, комбінуйте її з нейтральними строгими штанами та базовою сорочкою.



Червона куртка з бахромою та сірі джинси / Фото з Pinterest

Шкіра та ніжний шовк

Ніжна шовкова сукня або спідниця з мереживом у поєднанні з грубою чорною шкіряною курткою з бахромою — класична формула рокерського романтизму. Гра текстур робить такий лук водночас жіночним і розкутим.

Добре підібраний верхній одяг дозволяє почуватися впевнено за будь-якої погоди. А щоб ваш образ залишався гармонійним, ловіть статтю про те, які принти вийшли з моди цієї осені та чим їх замінити.