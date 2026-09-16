У Нью-Йорку щойно завершився Тиждень моди, і модний десант інфлюенсерів, редакторів та зірок уже продемонстрував найгарячіші тренди сезону. 24 Канал зібрав найцікавіші прийоми стрітстайлу, які легко інтегрувати у власний осінній гардероб.

Розслаблений тейлоринг та замша

Класичний костюмний крій цієї осені стає більш невимушеним і м'яким. Замість суворих двобортних піджаків модно обирати розслаблені силуети, твідові сети або комбінувати строгий верх із легшими фактурами.

Особливу увагу варто звернути на замшу, яка повертається у статусі головної текстури сезону. Замшевий жакет або тотал-лук у теплих коричневих відтінках додає образу глибини, затишку та високої естетики.

Олівія Джейд на Тижні моди у Нью-Йорку 2026: дивіться фото

Яскраві акценти та леопардовий принт

Серед кольорових фаворитів нью-йоркського стрітстайлу опинився відтінок шартрез – соковитий жовто-зелений тон, який чудово освіжає осінні аутфіти. Його поєднують із нейтральними базовими речами або анімалістичними принтами.

Леопардовий принт стилісти більше не радять вважати занадто сміливим рішенням, адже він працює як повноцінна база. Верхній одяг з анімалістичним візерунком у поєднанні з класичними деталями створює статусний та вишуканий ансамбль. До леопардового також приєднався принт під зебру, який вибрало чимало гостей.



Штани та сумка під зебру / Getty Images

Спідниці максі та шарм 70-х

Довжина максі залишається беззаперечним фаворитом модної публіки. Денімові спідниці до підлоги чудово поєднуються з високими чоботами та затишним трикотажем.

Стиль 70-х продовжує надихати модниць: романтичні блузи з рюшами, богемні сукні та масивні окуляри роблять осінні комплекти більш жіночними та легкими.

Спідниця максі на осінь 2026: дивіться фото

Аксесуари, акцентне взуття та деталі

Гості фешн-шоу активно використовували масивні ремені XL, щоб підкреслити талію та надати форму об'ємним сукням чи пальтам. Також у тренді опинилися акцентні шкарпетки, кольорові колготки та туфлі з глибоким вирізом.

Окремим практичним прийомом стало зав'язування светра на талії чи плечах – це не лише зручно, а й створює ефектну багатошаровість. Помітною деталлю також стали оригінальні мініатюрні сумки, наприклад, у вигляді грона винограду, плетені мінісумочки та інші цікаві моделі.



Модні сумки з Тижня моди у Нью-Йорку 2026 / Getty Images

Бахрома – головний хіт сезону

Бахрома стала справжнім магнітом для стрітстайл-фотографів на Тижні моди в Нью-Йорку, де гості демонстрували цей елемент у максимально сміливих інтерпретаціях. Бахрому носили на спідницях, кофтинках, верхньому одязі та навіть використовували її як довгий декор для сукні. Цього сезону оминути цей тренд не вийде.



Гостя Тижня моди у Нью-Йорку у кофтинці з бахромою / Getty Images

На початку вересня у Києві також пройшов свій Тиждень моди, де українські гості показали стильні образи.