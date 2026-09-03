Перший день модного тижня перетворив простір біля Національної опери на справжній вуличний подіум. Гості події показали вражаючу різноманітність стильових рішень, поєднуючи стриманість із відвертістю та вишуканою елегантністю.

Основними фаворитами зіркового гардероба стали витончені пастельні й ніжні відтінки, класичний чорний, а також соковитий червоний та глибокий бордовий. Серед помітних елементів виділялося ніжне пір’я на вечірніх сукнях та аксесуарах. Зіркові відвідувачі обирали найрізноманітніші силуети: від елегантних костюмів зі штанами, об'ємних тренчів і плащів оверзайз ніжно-рожевого й молочного кольорів до напівпрозорих мереживних суконь.



Рожевий костюм з жакетом для модного заходу / Фото Street Style Hunter



Ніжний кремовий костюм з класичними штанами / Фото Анастасія Бурма

Свої розкішні образи показали Соня Плакидюк, Оля Полякова, Григорій та Христина Решетніки, Ірина Данилевська, Христина Соловій, TAYANNA та багато-багато інших.



Ірина Данилевська у рожевому плащі / Фото Анастасія Бурма

Не обійшлося й без сміливих рішень: окремі зіркові гості зробили ставку на спокусливі вечірні вбрання бордового та насичено-червоного кольорів із глибокими вирізами, що відкривають талію, асиметричним кроєм і довгими рукавичками.



Оля Полякова у відкритій сукні бургунді / Фото Анастасія Бурма



Гості відкриття Українського тижня моди 2026 / Фото Street Style Hunter

Інші гості обрали більш стримані варіанти – шовкові накидки-кімоно з ніжним квітковим принтом, класичні білі сорочки у поєднанні зі спідницями з високим розрізом або стрітстайл-образи у тотально чорній гамі з яскравими акцентними деталями.



TAYANNA у сукні-кімоно на відкритті Тижня моди / Фото Анастасія Бурма



Віра Брежнєва на Тижні моди у Києві / Фото Анастасія Бурма



Образ з рожевою накидкою на Тиждень моди / Фото Анастасія Бурма



Христина Соловій у мереживній сукні / Фото Анастасія Бурма



Гості Ukrainian Fashion Week SS27 / Фото Street Style Hunter

Масштабний старт Тижня моди довів, що українська модна індустрія продовжує дивувати сміливими експериментами, високим рівнем стилю та вмінням поєднувати ніжність із безкомпромісною виразністю.



Образ з жовтою спідницею та білою сорочкою / Фото Street Style Hunter



Елегантний образ з бахромою / Фото Street Style Hunter



Сукня-кімоно на осінь 2026 / Фото Анастасія Бурма



Наталія Татарінцева та Євген Кот на Тижні моди у Києві 2026 / Фото Мар’яна Свідрак



Наталка Денисенко у білій сукні з перлинними нитками / Фото Мар’яна Свідрак

До речі, паралельно у Венеції відкрився Венеційський кінофестиваль і там теж світові зірки влаштували справжній показ мод.

Фото: Анастасія Бурма, BESTIN.UA; Мар’яна Свідрак, Cosmopolitan Ukraine; Street Style Hunter