В Нью-Йорке только что завершилась Неделя моды, и модный десант инфлюенсеров, редакторов и звезд уже продемонстрировал самые горячие тренды сезона. 24 Канал собрал самые интересные приемы стритстайла, которые легко интегрировать в свой осенний гардероб.

Расслабленный тейлоринг и замша

Классический костюмный крой этой осенью становится более непринужденным и мягким. Вместо строгих двубортных пиджаков модно выбирать расслабленные силуэты, твидовые комплекты или комбинировать строгий верх с более легкими фактурами.

Особое внимание стоит обратить на замшу, которая возвращается в качестве главной текстуры сезона. Замшевый жакет или тотал-лук в теплых коричневых оттенках придает образу глубины, уюта и высокой эстетики.

Оливия Джейд на Неделе моды в Нью-Йорке 2026: смотрите фото

Яркие акценты и леопардовый принт

Среди цветовых фаворитов нью-йоркского стритстайла оказался оттенок шартрез – сочный желто-зеленый тон, который прекрасно освежает осенние наряды. Его сочетают с нейтральными базовыми вещами или анималистическими принтами.

Стилисты больше не советуют считать леопардовый принт слишком смелым решением, ведь он работает как полноценная основа. Верхняя одежда с анималистическим узором в сочетании с классическими деталями создает статусный и изысканный ансамбль. К леопардовому принту также присоединился принт под зебру, который выбрали многие гости.



Штаны и сумка с принтом под зебру / Getty Images

Юбки макси и шарм 70-х

Длина макси остается бесспорным фаворитом модной публики. Джинсовые юбки в пол прекрасно сочетаются с высокими сапогами и уютным трикотажем.

Стиль 70-х продолжает вдохновлять модниц: романтичные блузки с рюшами, богемные платья и массивные очки делают осенние комплекты более женственными и легкими.

Юбка макси на осень 2026: смотрите фото

Аксессуары, акцентная обувь и детали

Гости модных показов активно использовали массивные ремни XL, чтобы подчеркнуть талию и придать форму объемным платьям или пальто. Также в тренде оказались акцентные носки, цветные колготки и туфли с глубоким вырезом.

Отдельным практичным приемом стало завязывание свитера на талии или плечах – это не только удобно, но и создает эффектную многослойность. Заметной деталью также стали оригинальные миниатюрные сумки, например, в виде грозди винограда, плетеные мини-сумочки и другие интересные модели.



Модные сумки с Недели моды в Нью-Йорке 2026 / Getty Images

Бахрома – главный хит сезона

Бахрома стала настоящим магнитом для стритстайл-фотографов на Неделе моды в Нью-Йорке, где гости демонстрировали этот элемент в максимально смелых интерпретациях. Бахрому носили на юбках, кофточках, верхней одежде и даже использовали ее в качестве длинного декора для платья. В этом сезоне обойти этот тренд не получится.



Гостья Недели моды в Нью-Йорке в кофточке с бахромой / Getty Images

В начале сентября в Киеве также прошла своя Неделя моды, где украинские гости продемонстрировали стильные образы.