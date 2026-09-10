4 фаворити у верхньому одязі на осінь: версія паризького стиліста

Осінній гардероб потребує гармонійного поєднання затишку та актуальних модних акцентів. Сама зміна сезонів підказує нам оновити силуети й звернути увагу на фактурні рішення для верхнього одягу.

Експертним баченням осені 2026 поділився стиліст Віктор Козак, який живе у Парижі та працює в Домі моди Dior. У своєму TikTok він виділив ключові тренди верхнього одягу, на які варто звернути увагу прямо зараз.

Тренди верхнього одягу на осінь 2026

Побачимо, які саме моделі та рішення рекомендує стиліст для створення стильних аутфітів:

клітинка Heritage check: у лідери виходить традиційна клітинка на пальто, куртках і тренчах. Якщо не плануєте купувати річ повністю у цей принт, обирай моделі з акцентними відкладними комірами чи лацканами. Для сміливіших образів Віктор радить міксувати клітинку зі смужкою та поєднувати зі спідницями чи штанами;



Пальто у клітинку на осінь 2026 / Фото з Pinterest

бахрома в одязі: шкіряні та замшеві куртки, а також вовняні пончо з довгою бахромою додають динаміки й текстури будь-якому образу. Цікавий вигляд має поєднання бахроми з анімалістичними принтами (наприклад, леопардом);



Одяг з бахромою на осінь 2026 / Фото з Pinterest

анімалістичний принт: леопард, зебра та малюнок під рептилію остаточно закріпилися як класика. У верхньому одязі такі візерунки роблять навіть найпростіший буденний лук екстравагантним;



Верхній одяг з леопардом / Фото з Pinterest

куртка робітника (Worker jacket): модель із цупкої тканини чи вельвету з контрастним коміром не втрачає актуальності. Вона чудово пасує як до деніму, так і до романтичних спідниць, і затримається в гардеробі ще на кілька сезонів.



Модний одяг на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Який верхній одяг носити восени: дивіться відео

Трансформація між теплими та прохолодними днями вимагає особливого підходу до шарування. Щоб навчитися гармонійно комбінувати такі речі, дізнайся більше про те, як стильно одягатися на стику сезонів.