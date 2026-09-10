Модна блогерка з ресурсу Chic Over 50 поділилася секретами легкої трансформації літніх речей у стильні осінні аутфіти. Головне правило цього перехідного періоду – поєднувати легкі літні тканини з глибшою осінньою палітрою.

Глибокі кольори замість важких тканин

Ніжні пастельні та яскраві літні відтінки варто поступово замінювати на насичені осінні тони. Обирайте футболки, топи чи легкі спідниці у відтінках шоколаду, оливкового, глибокого пурпуру, кемел або стиглої вишні.

Така зміна палітри миттєво додає аутфіту осіннього шарму та благородства, зберігаючи при цьому максимальний комфорт під час спеки.



Модні відтінки для осені / фото з відкритих джерел

Оновлення деніму та білий колір

Зміна світлих літніх джинсів на насичений темно-синій або графітовий денім робить навіть просту комбінацію з базовою футболкою більш зібраною та елегантною.

Водночас не поспішайте ховати білі джинси. У поєднанні з топом глибокого осіннього відтінку, шкіряними лоферами, туфлями на підборах або акуратними кросівками вони матимуть надзвичайно свіжий та дорогий вигляд.

Аксесуари створюють настрій

Найпростіший спосіб адаптувати стиль до нової пори року без перегріву – замінити літні деталі на дещо важчі фактури. Солом'яні сумки варто змінити на вироби з екошкіри чи замші, а тонкі паски – на ширші та фактурні ремені.

Взуття також відіграє вирішальну роль: перехід від відкритих сандалів до елегантних балеток, мюлів із закритим носком чи легких ботильйонів одразу додає образу осінньої структурованості.



Як одягатися восени жінкам 50+ / фото з інстаграму

Невагома багатошаровість

Якщо вранці відчувається легка прохолода, додайте один легкий шар, який легко зняти протягом дня. Оверсайз-сорочка з тонкої бавовни, сорочка з деніму, накинутий на плечі кардиган або стильний жилет створять потрібний осінній об'єм.

Рання осінь – це чудовий час для тонких стилістичних нюансів, коли прості зміни текстур і кольорів дозволяють мати вишуканий вигляд та почуватися впевнено щодня.

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