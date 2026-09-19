Настя Цимбалару назвала найдорожчу річ у гардеробі: розумна інвестиція на 4 тисячі доларів

Українська акторка Анастасія Цимбалару відверто поділилася власними секретами формування гардероба та зізналася, на яку саме річ витратила найбільшу суму. Зірка розсекретила, як одягається у повсякденному житті та що полюбляє одягати на заходи.

Артистка взяла участь у шоу "Хто зверху?", яке виходить щочетверга о 20:00 на Новому каналі, де за лаштунками розповіла про свій стиль і найдорожчу покупку. Виявляється, у повсякденному житті Настя полюбляє простий та комфортний одяг.

Насправді мені подобаються базові речі. Зазвичай одяг на мені – комфортний, зручний, з мас-маркету. Але є певні елементи гардероба, які стають у пригоді тоді, коли потрібно вийти в люди,

– каже Цимбалару.

Також акторка розповіла, що для неї важливо, щоб у гардеробі було гарне взуття, сумочка чи інші аксесуари для повноти образу. Поділилася Настя й тим, якою є найдорожча річ у її гардеробі.

Найдорожча річ у моєму гардеробі за фінансами – сумочка. Я купила її ще до повномасштабного вторгнення. І тоді віддала майже чотири тисячі доларів,

– зізналася артистка.



Анастасія Цимбалару у чорному костюмі зі штанами / Фото з інстаграму зірки

Досвід зірки показує, що якісні та продумані аксесуари – це завжди чудова інвестиція у власний стиль на довгі роки. Саме акцентне взуття, брендові деталі та гарні прикраси здатні миттєво піднести навіть найпростіший базовий лук з мас-маркету до рівня вишуканого аутфіту.

За допомогою аксесуарів та прикрас можна розставити правильні акценти в будь-якому аутфіті. Тому ловіть добірку найтрендовіших прикрас на осінь 2026, які стануть ідеальним доповненням вашого гардероба.