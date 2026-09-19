Настя Цимбалару назвала найдорожчу річ у гардеробі: розумна інвестиція на 4 тисячі доларів
Українська акторка Анастасія Цимбалару відверто поділилася власними секретами формування гардероба та зізналася, на яку саме річ витратила найбільшу суму. Зірка розсекретила, як одягається у повсякденному житті та що полюбляє одягати на заходи.
Артистка взяла участь у шоу "Хто зверху?", яке виходить щочетверга о 20:00 на Новому каналі, де за лаштунками розповіла про свій стиль і найдорожчу покупку. Виявляється, у повсякденному житті Настя полюбляє простий та комфортний одяг.
Насправді мені подобаються базові речі. Зазвичай одяг на мені – комфортний, зручний, з мас-маркету. Але є певні елементи гардероба, які стають у пригоді тоді, коли потрібно вийти в люди,
– каже Цимбалару.
Також акторка розповіла, що для неї важливо, щоб у гардеробі було гарне взуття, сумочка чи інші аксесуари для повноти образу. Поділилася Настя й тим, якою є найдорожча річ у її гардеробі.
Найдорожча річ у моєму гардеробі за фінансами – сумочка. Я купила її ще до повномасштабного вторгнення. І тоді віддала майже чотири тисячі доларів,
– зізналася артистка.
Анастасія Цимбалару у чорному костюмі зі штанами / Фото з інстаграму зірки
Досвід зірки показує, що якісні та продумані аксесуари – це завжди чудова інвестиція у власний стиль на довгі роки. Саме акцентне взуття, брендові деталі та гарні прикраси здатні миттєво піднести навіть найпростіший базовий лук з мас-маркету до рівня вишуканого аутфіту.
За допомогою аксесуарів та прикрас можна розставити правильні акценти в будь-якому аутфіті. Тому ловіть добірку найтрендовіших прикрас на осінь 2026, які стануть ідеальним доповненням вашого гардероба.