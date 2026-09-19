Артистка приняла участие в шоу "Кто сверху?", которое выходит каждый четверг в 20:00 на Новом канале, где за кулисами рассказала о своем стиле и самой дорогой покупке. Оказывается, в повседневной жизни Настя предпочитает простую и удобную одежду.

На самом деле мне нравятся базовые вещи. Обычно на мне одежда – комфортная, удобная, из мас-маркета. Но есть определенные элементы гардероба, которые пригодятся, когда нужно выйти в люди,

– говорит Цимбалару.

Также актриса рассказала, что для нее важно, чтобы в гардеробе были красивые туфли, сумочка или другие аксессуары для завершенности образа. Настя поделилась и тем, что является самой дорогой вещью в ее гардеробе.

Самая дорогая вещь в моем гардеробе с финансовой точки зрения – сумочка. Я купила ее еще до полномасштабного вторжения. И тогда отдала почти четыре тысячи долларов,

– призналась артистка.



Анастасия Цимбалару в черном костюме со штанами / Фото из инстаграма звезды

Опыт звезды показывает, что качественные и продуманные аксессуары – это всегда отличная инвестиция в собственный стиль на долгие годы. Именно акцентная обувь, брендовые детали и красивые украшения способны мгновенно поднять даже самый простой базовый лук из масс-маркета до уровня изысканного наряда.

С помощью аксессуаров и украшений можно правильно расставить акценты в любом наряде. Поэтому ловите подборку самых трендовых украшений на осень 2026 года, которые станут идеальным дополнением вашего гардероба.