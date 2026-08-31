Ці прямі джинси носять усі зірки: вони миттєво роблять фігуру стрункішою

Напередодні осіннього сезону час переглянути свій базовий гардероб та звернути увагу на універсальні моделі. Прямі джинси повертаються у список головних трендів, адже вдало поєднують бездоганний комфорт з вишуканою елегантністю.

Як повідомляє видання Styl Interia, за словами провідних стилістів, саме джинси прямого крою стануть одним із найсильніших трендів цієї осені. Моделі із середньою посадкою та злегка подовженими штанинами ідеально збалансовують пропорції та пасують до будь-якого типу фігури.

Модні джинси на осінь 2026, які носять світові зірки

Головна перевага цієї моделі полягає у вдалому поєднанні зручності та універсального стилю. Вони візуально видовжують ноги і надають повну свободу рухів.

Осінній образ з джинсами / Фото з інстаграму Valeria Kei

Такий денім слугує бездоганною базою як для повсякденних, так і для елегантних офісних образів. Ви можете комбінувати його з приталеним боді, коротким топом або об'ємним светром.

Що цікаво, прямі джинси легко адаптуються до будь-якого верхнього одягу. Вони чудово виглядають із класичним тренчем, курткою або затишним оверсайз-жакетом.

З чим носити джинси восени – модний образ / Фото з інстаграму Valeria Kei

Щодо взуття, то вибір залишається за вами. Модель straight leg гармоніює з кросівками, лоферами, вишуканими балетками та елегантними ботильйонами на підборах.

Як стилізують прямі джинси зіркові модниці

Топмодель Ельса Госк обирає класичне поєднання з білим верхом, взуттям на пласкій підошві, сумкою та сонячними окулярами.

Водночас Емілі Ратаковскі надає перевагу стильному аутфіту для прохолодних днів, комбінуючи джинси з туфлями на високих підборах і подовженим жакетом.

Нагадаємо, раніше ми також розповідали про неактуальні фасони жакетів цього сезону.