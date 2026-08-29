Модні тенденції осені 2026 року диктують чіткі правила: у пріоритеті якісна структура, чисті лінії та бездоганний крій. Якщо ви прагнете мати сучасний вигляд, перевірте свій гардероб на наявність фасонів, від яких стилісти радять категорично відмовитися цієї осені.

Ось 3 фасони жакетів, які потрапили до списку головних антитрендів осені 2026 року:

куці та надто короткі жакети. Занадто короткі жакети, які закінчуються вище лінії талії та мають обтислий крій, остаточно втратили популярність. Вони візуально розрізають силует навпіл і порушують загальні пропорції тіла, особливо якщо поєднувати їх із вузькими штанами чи джинсами-скіні. Натомість зараз у моді або чітко структурований оверсайз, або укорочені модельні жакети прямого крою, які поєднують з широкими штанами з високою посадкою;



Короткі жакети вже не в моді / фото з інстаграму

жакет на одному маленькому ґудзику. Короткі приталені жакети родом із 2010-х років, які застібаються лише на один маленький ґудзик посередині та натягуються на животі чи грудях, вже своє віджили. Вони порушують пропорції тіла й мають доволі "сірий" вигляд. У тренді – або двобортні моделі, або виразний глибокий запах, або вільний прямокутний крій;



Жакет на одному ґудзик вийшов з моди / фото з інстаграму

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тонкі трикотажні жакети, які не тримають форму. Жакети з м'якого тонкого трикотажу, які безформно звисають на плечах, обтягують руки й все тіло більше не в тренді. Вони не тримають форму, швидко втрачають охайний вигляд і роблять навіть ретельно підібраний аутфіт недбалим. Актуальний жакет осені 2026 року повинен мати чітку геометрію, щільну тканину та якісний крій – тільки так він працюватиме як стильний і зібраний елемент вашого образу.



Трикотажні жакети втратили свою актуальність / фото з інстаграму

А щоб не потрапити у пастку антитрендів цього року – ловіть добірку речей, з якими варто попрощатися цієї осені.