Позачасова класика: 3 елементи вишуканого осіннього аутфіту від Ніколь Кідман

З настанням перших прохолодних днів складання щоденних образів перетворюється на пошук компромісу між затишком та вишуканим виглядом. Голлівудська акторка Ніколь Кідман знає бездоганну стильову формулу, яка залишається актуальною з року в рік.

Основою гардероба для мінливої погоди слугують універсальні базові речі, які легко комбінуються між собою. Образ Ніколь Кідман, побудований на поєднанні структурованого піджака, прямих джинсів та шкіряних лоферів, є чудовим прикладом стриманого міського шику.

Чому поєднання жакета та джинсів працює бездоганно

Головний секрет цього комбо полягає у правильному балансі пропорцій та фактур. Об'ємний або структурований жакет додає силуету чіткості, тоді як денім пом'якшує образ, роблячи його невимушеним.



Ніколь Кідман у класичному стильному образі на осінь / Getty Images

Акторка обрала трохи укорочені джинси прямого крою у світлому відтінку. Така довжина відкриває кісточку, що візуально видовжує ноги та робить фігуру стрункішою.

Лофери як головне осіннє взуття

Для тривалих міських прогулянок або насиченого робочого дня лофери стають ідеальною альтернативою підборам чи кросівкам. Вони зберігають елегантність ділового дрескоду, але гарантують максимальний комфорт.

Коричнева шкіра або замша додає теплоти нейтральній колірній палітрі. Завдяки стриманим металевим деталям або класичному фасону "пенні-лоферів" взуття миттєво робить аутфіт більш зібраним.



Яке взуття вибрати на осінь / Фото M&S

Щоб відтворити цей аутфіт, обирайте шерстяний жакет або модель із меланжевої тканини нейтрального відтінку. Під нього можна вдягнути лаконічну футболку, тонку водолазку або затишний кашеміровий светр.

Раніше на 24 Каналі ми також розповідали про те, які фасони джинсів варто додати до гардероба цієї осені.