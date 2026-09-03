Джинси є універсальною річчю в гардеробі, тому без цікавих моделей в нову пору року нам не обійтися, пише In Journal.

До трендів 2026 року увійшло чотири моделі, які вважаються найактуальнішими на найближчі кілька місяців. Ці денімові штани вже почали активно носити інфлюенсерки.

Придбати трендові джинси можна на Prom. Окрім них можуть знадобитися ще й жакети, світшоти, теплі сорочки чи взуття. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Які джинси в моді цієї осені?

Джинси слім-фіт

Про повернення цих джинсів на модну арену анонсували відомі бренди Ralph Lauren та Valentino, тож вони все знайшли своє місце в гардеробах модних дівчат.

На відміну від скінні, джинси слім-фіт не є такими вузькими. Вони лише повторюють лінію ніг, але набагато комфортніші та практичніші в носінні. У вересні ці джинси вдало поєднаються з майками, футболками та сорочками, а в холодніші дні без проблем такий низ можна стилізувати светрами та жакетами.

Мішкуваті джинси

Ця модель джинсів стане ключовим трендом сезону. Цього року в моду входять темні джинси й глибокі відтінки індиго. Серед актуальних варіантів – вицвілі моделі з вінтажним ефектом та повністю темно-сині варіанти.

Джинси з підігнутими штанинами

Підігнуті штанини джинсів знову повертаються в моду, тож мають всі шанси стати головним трендом осені. Підігнутий низ джинсів виглядає вже досить ефектно, тому до них можна одягати базовий верх та класичне взуття, оскільки навіть найпростіші речі ідеально довершать аутфіт.

Джинси кльош

Джинси в стилі 70-х років та французького шику цієї осені повертається разом з естетикою бохо, бахромою, ковбойськими штанинами тощо. Цієї осені найактуальнішими будуть моделі з глибокою талією, які візуально зроблять стрункішою фігуру й видовжать ноги.

Джинси завжди залишаються однією з найпрактичніших речей у жіночому гардеробі. Варто лише обрати пару, в якій буде комфортно та яка легко поєднається з іншими речима в гардеробі.