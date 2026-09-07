Нікола Пельтц вразила розкішною сукнею у наймоднішому відтінку: хроніки Венеційського фестивалю

У Венеції триває престижний кінофестиваль, де світові зірки продовжують демонструвати свої розкішні вечірні образи. Цього разу увагу привернула акторка Нікола Пельтц, яка з'явилася на червоному хіднику у карколомній сукні трендового фіолетового кольору.

Акторка Нікола Пельтц разом зі своїм чоловіком Брукліном Бекхемом здійснила яскравий вихід на червону доріжку Венеційського кінофестивалю. Зірка завоювала загальну увагу завдяки вишуканому та водночас сміливому аутфіту у глибокому фіолетовому відтінку, який стилісти називають одним із головних колірних трендів осені, пише InStyle.

Оптична ілюзія сукні Balenciaga для Ніколи Пельтц

Автором ефектної вечірньої сукні став модний дім Balenciaga, а над стилізацією образу працювала відома стилістка Кейті Бофшевер. Вбрання вирізнялося незвичним кроєм із ефектом оптичної ілюзії: передня частина сукні м'яко огортала груди, переходячи у тонку смужку тканини на животі та глибокі вирізи на стегнах.

Витончена сукня із відкритою спиною плавно переходила у низьку посадку на стегнах і спадала додолу пишним шлейфом. Зачіска Ніколи – елегантно зібране напіврозпущене волосся – гармонійно підкреслювала виріз на спині та додавала образу особливої легкості.



Нікола Пельтц показала розкішну фіолетову сукню Balenciaga / Getty Images

Бруклін Бекхем підтримав вихід дружини у бездоганному класичному стилі. Він обрав чорний смокінг із білосніжною сорочкою та метеликом, доповнивши свій аутфіт стильними окулярами зі світло-коричневим склом. Пара не приховувала ніжних почуттів і радо позувала фотографам.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц на Венеційському фестивалі 2026: дивіться відео

Візит на фестиваль став для подружжя особливим, адже Нікола Пельтц отримала почесну нагороду "Висхідна зірка" на церемонії Kinéo Awards перед прем'єрою стрічки Prima. У своїй промові акторка зворушливо подякувала родині та чоловіку за підтримку, яка допомагає їй досягати нових вершин.

Венеційський кінофестиваль продовжує дарувати натхнення для вечірнього гардероба та дивувати вишуканими рішеннями зірок.

Раніше ми розповідали, як цього року Амаль Клуні вразила розкішною чорною сукнею на Венеційському фестивалі. Правозахисниця показала елегантну чорну сукню на тонких бретелях із витонченим драпуванням, яка привернула увагу усіх гостей заходу.