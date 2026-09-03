Буквально вчора 24 Канал розповідав про те, як для приїзду до Італії Амаль Клуні обрала стильний комплект трендового оливкового кольору. А тепер ловіть її розкішний образ для відкриття Венеційського фестивалю. Для урочистої прем'єри та відкриття події зіркове подружжя віддало перевагу timeless-класиці й з'явилося у гармонійних чорних аутфітах.

Розкішна сукня та смарагдові акценти Амаль Клуні

48-річна правозахисниця вразила присутніх витонченою чорною сукнею до підлоги на тонких бретелях. Тканина з драпуванням вигідно підкреслювала силует, додаючи образу текстури та динаміки.

Свій вечірній аутфіт Амаль доповнила лаконічним чорним клатчем, гостроносими туфлями-човниками та масивними прикрасами зі смарагдами, які створили вишуканий колірний акцент. Розкішне темне волосся було вкладене у легкі хвилі з боковим проділом.



Амаль Клуні вразила розкішною чорною сукнею на Венеційському фестивалі 2026 / Getty Images

Бездоганний стиль Джорджа Клуні

65-річний актор обрав для цієї події класичний чорний смокінг у поєднанні з чорним метеликом, білосніжною сорочкою та лакованим взуттям. Під час церемонії відкриття фестивалю Джорджу вручили почесну нагороду "Золотий лев" за видатні досягнення у кінематографі.

Актор із гумором відреагував на високу відзнаку та поділився, що планує відсвяткувати подію разом із дружиною в одному з затишних ресторанів Венеції.

Джордж Клуні з дружиною на Венеційському фестивалі 2026: дивіться відео

Поки подружжя Клуні підкорювало Італію стриманою елегантністю, на іншому кінці планети інша голлівудська ікона обрала куди сміливіший стиль. У Лос-Анджелесі Ніколь Кідман вразила "голою" сукнею на кінопрем'єрі.