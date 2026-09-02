На заході 59-річна акторка з'явилася у зухвалій "голій" сукні. На образ Ніколь Кідман звернуло увагу видання Vogue.

Для прем'єри акторка обрала чорну мереживну сукню від Versace. Бежева підкладка створює ефект оголеного тіла, через що сукню в українських медіа називають "голою". Модель має довгий силует, відкриті плечі та високий розріз на стегні, який оголив ногу акторки. Свій образ Кідман доповнила чорними мереживними туфлями Milandra від Manolo Blahnik і чорним мереживним чокером.

До речі, ця сукня стала першою публічно представленою роботою Пітера Мюльє для Versace. Бельгійський дизайнер очолив італійський модний дім у липні 2026 року, змінивши на цій посаді Даріо Вітале. До Versace Пітер Мюльє працював із модельєром Рафом Сімонсом, а також у Jil Sander, Dior, Calvin Klein та Alaïa. Повноцінний дебют дизайнера у Versace ще попереду. Його перший самостійний показ для модного дому відбудеться у лютому 2027 року. Водночас образ Ніколь Кідман уже показав, якою може бути нова ера бренду.

До слова, Ніколь Кідман не перша зірка, яка цього року обрала незвичний образ з ефектом оголеності. Раніше зірка "Субстанції" Маргарет Кволлі здивувала публіку "голими сандалями" на червоній доріжці.