Буквально вчера 24 Канал рассказывал о том, как Амаль Клуни выбрала стильный комплект модного оливкового цвета для поездки в Италию. А теперь посмотрите на ее роскошный образ для открытия Венецианского фестиваля. Для торжественной премьеры и открытия мероприятия звездная чета отдала предпочтение вневременной классике и появилась в гармоничных черных нарядах.

Роскошное платье и изумрудные акценты Амаль Клуни

48-летняя правозащитница поразила присутствующих изящным черным платьем в пол на тонких бретелях. Ткань с драпировкой выгодно подчеркивала силуэт, придавая образу текстуры и динамики.

Свой вечерний наряд Амаль дополнила лаконичным черным клатчем, остроносыми туфлями-лодочками и массивными украшениями с изумрудами, которые создали изысканный цветовой акцент. Роскошные темные волосы были уложены в легкие волны с боковым пробором.



Амаль Клуни поразила роскошным черным платьем на Венецианском фестивале 2026 / Getty Images

Безупречный стиль Джорджа Клуни

65-летний актер выбрал для этого события классический черный смокинг в сочетании с черной бабочкой, белоснежной рубашкой и лакированной обувью. Во время церемонии открытия фестиваля Джорджу вручили почетную награду "Золотой лев" за выдающиеся достижения в кинематографе.

Актер с юмором отреагировал на высокую награду и поделился, что планирует отпраздновать событие вместе с женой в одном из уютных ресторанов Венеции.

Джордж Клуни с женой на Венецианском фестивале 2026: смотрите видео

Пока супруги Клуни покоряли Италию сдержанной элегантностью, на другом конце планеты другая голливудская икона выбрала гораздо более смелый стиль. В Лос-Анджелесе Николь Кидман поразила всех "голым"платьем на кинопремьере.