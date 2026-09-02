Правозащитница и икона стиля Амаль Клуни вновь оказалась в центре внимания, когда прибыла на Венецианский кинофестиваль вместе со своим мужем Джорджем Клуни, пишет ELLE. Для выхода на водное такси она выбрала смелый и элегантный наряд, который мгновенно вдохновил модных критиков.

Образ звезды состоял из комплекта Tom Ford от дизайнера Haider Ackermann. Амаль отдала предпочтение глубокому оливковому оттенку – одному из главных цветов осенне-зимнего сезона этого года, но сделала ставку на легкий летний силуэт.

Амаль Клуни в оливковом атласном костюме: смотрите фото

Секрет монохромного силуэта

Основой наряда стали игривые короткие шорты в сочетании с блузой с изысканным глубоким вырезом. Монохромное цветовое решение визуально удлиняет силуэт, придавая образу стройности и особой аристократичности.

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Завершающим штрихом стал легкий жакет в тон, длина которого идеально повторяет линию шорт, а также массивные солнцезащитные очки. Такое сочетание позволяет гармонично объединить открытость летней одежды с насыщенной осенней палитрой.

Амаль Клуни в Венеции в оливковом наряде: смотрите видео

Прибытие пары в Венецию является особенным, ведь Джордж Клуни должен получить почетную награду "Золотой лев" за весомый вклад в кинематограф. Супруги в очередной раз продемонстрировали безупречный мастер-класс по парному стилю. Джордж для этой прогулки выбрал непринужденный образ с белыми джинсами и темной футболкой.

Стоит помнить, что оливковый – это лишь один из многочисленных оттенков зеленой палитры, который легко адаптировать к повседневному гардеробу. Не бойтесь экспериментировать с цветами, ведь из этого могут получиться очень интересные комплекты.