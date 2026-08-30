На показах осень-зима 2026 этот цвет ярко заявил о себе в коллекциях Gucci, Prada, Jil Sander, Diesel и других мировых брендов. Поэтому, если в вашем гардеробе уже есть зеленая вещь – не спешите прятать ее подальше, ведь ей можно подарить стильную вторую жизнь, говорит в своем TikTok стилистка Виктория Ященко.

С чем сочетать зеленый осенью 2026

Чтобы зеленый выглядел современно и актуально, фэшн-экспертка предлагает обратить внимание на следующие цветовые комбинации. Получается, что у вас будет один цвет и целых 6 разных образов:

зеленый + желтый: яркое, свежее и очень энергичное сочетание. Особенно выигрышно смотрятся горчичные, лимонные и желто-зеленые оттенки;

зеленый + горошек: игривый и женственный микс. Стилистка советует сочетать зеленый с черно-белым или цветным принтом в горошек, а для особого шарма добавить красный берет – это придаст образу легкого французского настроения;

зеленый + розовый: смелое и свежее сочетание, которое с правильными аксессуарами мгновенно делает наряд ярким и выразительным;



Как носить зеленый с розовым / Фото с Pinterest

зеленый + красный: контрастное, смелое и очень заметное сочетание для тех, кто любит привлекать внимание;

зеленый + бордовый: глубокое, благородное и роскошное сочетание, которое идеально подходит именно для уютных осенних образов;



Зеленый и бордовый в одном наряде / Фото с Pinterest

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зеленый + лавандовый: нежный и необычный современный контраст. Холодный лавандовый оттенок подчеркивает насыщенность зеленого.

С чем носить зеленый осенью: смотрите видео

Экспертка отмечает, что зеленый легко сочетается практически со всем спектром палитры. Покупать новые вещи совсем не обязательно – иногда достаточно лишь по-новому скомбинировать то, что уже давно лежит в шкафу.

Кстати, если вы хотите подробнее разобраться в составлении гармоничного капсульного гардероба, на сайте 24 Канала есть подробный материал о том, как правильно сочетать цвета в одежде и создавать стильные комплекты на каждый день.