На показах осінь-зима 2026 цей колір гучно заявив про себе в колекціях Gucci, Prada, Jil Sander, Diesel та інших світових брендів. Тому якщо у вашому гардеробі вже є зелена річ – не поспішайте ховати її подалі, адже їй можна подарувати стильне друге життя, каже у своєму TikTok стилістка Вікторія Ященко.

З чим поєднувати зелений восени 2026

Аби зелений мав сучасний та актуальний вигляд, фешн-експертка пропонує звернути увагу на такі кольорові комбінації. Виходить, що у вас буде один колір і цілих 6 різних настроїв:

зелений + жовтий: яскраве, свіже та дуже енергійне поєднання. Особливо виграшно сприймаються гірчичні, лимонні та жовто-зелені відтінки;

зелений + горох: грайливий та жіночний мікс. Стилістка радить комбінувати зелений із чорно-білим або кольоровим принтом у горошок, а для особливого шарму додати червоний берет — це надасть образу легкого французького настрою;

зелений + рожевий: сміливе й свіже поєднання, яке з правильними аксесуарами миттєво робить аутфіт яскравим та виразним;



Як носити зелений з рожевим / Фото з Pinterest

зелений + червоний: контрастна, смілива та дуже помітна комбінація для тих, хто любить привертати увагу;

зелений + бордовий: глибоке, благородне та розкішне поєднання, яке ідеально підходить саме для затишних осінніх образів;



Зелений та бордовий в одному аутфіті / Фото з Pinterest

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

зелений + лавандовий: ніжний і незвичайний сучасний контраст. Холодний лавандовий відтінок підкреслює насиченість зеленого.

З чим носити зелений восени: дивіться відео

Експертка наголошує, що зелений легко стилізується майже з усім спектром палітри. Купувати нові речі зовсім не обов'язково – іноді достатньо лише по-новому скомбінувати те, що вже давно лежить у шафі.

До речі, якщо ви хочете детальніше розібратися у складанні гармонійного капсульного гардероба, на сайті 24 Каналу є детальний матеріал про те, як правильно поєднувати кольори в одязі та створювати стильні комплекти щодня.