Зеленська з'явилася на публіці разом із чоловіком: увагу привернула незвичайна деталь її образу

Президент України Володимир Зеленський провів церемонію нагородження лауреатів "Національної легенди України". Цьогоріч відзнаки отримали 18 українців – військових і цивільних. Разом із президентом на заході була його дружина Олена Зеленська.

Перша леді привернула увагу елегантним чорним вбранням, яке вона доповнила етнічними деталями. Її образ гармонійно поєднувався з чорним total look Володимира Зеленського. Кадрами з церемонії поділилися на сайті президента.

Основою образу першої леді став чорний комплект вільного крою: блуза з довгими широкими рукавами, високою горловиною та м'яким драпіруванням поєднана з широкими штанами.

Володимир Зеленський з військовими та дружиною / Фото з сайту президента України

Головною деталлю вбрання став фартух "Досвітки" від українського бренду GUNIA Project. Його прикрашає ручна вишивка нитками та бісером у білих, золотистих і сріблястих відтінках. Орнамент створили за мотивами українських рушників з архівів Музею Івана Гончара. У ньому використали символи, пов'язані з досвітками – традиційними молодіжними зібраннями, де молоді люди проводили час разом.

Олена та Володимир Зеленські на церемонії вручення відзнаки "Національна легенда України" / Фото з сайту президента

До речі, фартух – один із найдавніших елементів жіночого українського вбрання. Його носили поверх одягу, доповнюючи ним традиційний образ.

Зеленська до свого образу додала чорні туфлі на підборах, сережки та масивну світлу прикрасу на шиї. Також дружині президента зробили стриманий макіяж, а волосся зібрала.

Олена та Володимир Зеленські на церемонії вручення відзнаки "Національна легенда України" / Фото з сайту президента

Так перша леді поєднала сучасний чорний костюм із традиційним українським елементом, зробивши фартух головним акцентом образу.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська також продемонструвала святковий образ з нагоди Дня Незалежності України.