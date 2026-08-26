Первая леди привлекла внимание элегантным черным нарядом, который она дополнила этническими деталями. Ее образ гармонично сочетался с черным total look Владимира Зеленского. Фотографии с церемонии были опубликованы на сайте президента.

Основой образа первой леди стал черный комплект свободного кроя: блуза с длинными широкими рукавами, высоким горлом и мягкой драпировкой в сочетании с широкими брюками.

Владимир Зеленский с военными и супругой / Фото с сайта президента Украины

Главной деталью наряда стал фартук "Досвітки" от украинского бренда GUNIA Project. Его украшает ручная вышивка нитками и бисером в белых, золотистых и серебристых оттенках. Орнамент создан по мотивам украинских рушников из архивов Музея Ивана Гончара. В нем использованы символы, связанные с "досвитками" – традиционными молодежными собраниями, где молодые люди проводили время вместе.

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Елена и Владимир Зеленские на церемонии вручения награды "Национальная легенда Украины" / Фото с сайта президента

Кстати, фартук – один из древнейших элементов женского украинского наряда. Его носили поверх одежды, дополняя им традиционный образ.

Зеленская дополнила свой образ черными туфлями на каблуках, серьгами и массивным светлым украшением на шее. Также супруге президента сделали сдержанный макияж, а волосы собрали.

Елена и Владимир Зеленские на церемонии вручения награды "Национальная легенда Украины" / Фото с сайта президента

Так первая леди соединила современный черный костюм с традиционным украинским элементом, сделав фартук главным акцентом образа.

Напомним, ранее Елена Зеленская также продемонстрировала праздничный образ по случаю Дня Независимости Украины.